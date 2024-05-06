Президент США Джо Байден може зняти свою кандидатуру з президентських виборів на користь дружини 44 президента США. Мішель Обаму вже занесли до списку потенційних кандидатів, стосовно яких проводять опитування громадської думки.

Журналісти пишуть, що своє рішення чинний президент США може оголосити в серпні 2024 року. Раніше Джо Байден розповідав, що міг би й не брати участь у наступних виборах, проте балотується через Дональда Трампа.

Дивіться також Видають бажане за дійсне: які насправді відносини між Байденом і Сі

Що відомо про ймовірне зняття Байдена з виборів

Демократична партія США розглядає те, що Джо Байден вже в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго може оголосити про своє рішення.

Ідея жінки-президента надихає багатьох американців,

– пишуть журналісти.

Вони зазначають, що одна з причин ймовірного рішення Байдена – його вік. Адже дві третини американців вважають його надто старим, щоб керувати країною ще 4 роки.

Окрім того, багато американців не хочуть бачити перемоги Дональда Трампа на наступних виборах, адже він також похилого віку. Також він бере участь у судових справах.

Дивіться також Ймовірне президентство Трампа: Кулеба відверто відповів, чи хвилюється він з цього приводу

Вибори в США: коротко