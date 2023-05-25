Хто замінить генерала Міллі: Байден назвав наступного главу генштабу США
Американський президент Джо Байден 25 травня оголосив про заміну голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Генерал Марк Міллі покидає свою посаду після чотирирічного терміну.
Місце Марка Міллі має зайняти генерал Чарльз Браун. Про це американський президент Джо Байден сказав під час виступу, пише 24 Канал.
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Марка Міллі замінить Чарльз Браун
Байден подякував Міллі та його сім'ї за службу США протягом тривалого часу.
"На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства", – зазначив Байден.
Лідер США додав, що розраховує продовжити співпрацю з Міллі.
Водночас Байден висунув кандидатуру генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Браун стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.
Тому сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого,
– заявив президент США.
Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року.
Що відомо про Куінтона
- Як пише BBC, генерал Браун наразі є начальником штабу ВПС. Якщо його кандидатуру буде затверджено, він стане єдиним чорношкірим офіцером, який обіймав цю посаду в історії США, окрім генерала Коліна Пауелла, який служив у 1989 – 1993 роках.
- Голова Комітету є головним військовим радником президента.
- Оскільки міністр оборони Ллойд Остін також є чорношкірим, це буде перший випадок в історії, коли двоє афроамериканців одночасно обійматимуть найвищі цивільні та військові посади в Пентагоні.
- На посаді начальника штабу ВПС генерал Браун відповідає за підготовку і оснащення майже 700 000 військовослужбовців як у США, так і за кордоном.
- До того, як стати першим темношкірим на цій посаді, коли його обрали у червні 2020 року, він був командувачем Тихоокеанських ВПС Індо-Тихоокеанського командування Збройних Сил США.
- Він розпочав свою військову службу як командний пілот, налітавши понад 3 000 годин і 130 бойових годин.
- Білий дім заявив, що генерал Браун відіграв значну роль у наданні військової допомоги Україні і мав досвід у налагодженні американо-китайських відносин.