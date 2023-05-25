Хто замінить генерала Міллі: Байден назвав наступного главу генштабу США

Американський президент Джо Байден 25 травня оголосив про заміну голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Генерал Марк Міллі покидає свою посаду після чотирирічного терміну.

Місце Марка Міллі має зайняти генерал Чарльз Браун. Про це американський президент Джо Байден сказав під час виступу, пише 24 Канал.

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Марка Міллі замінить Чарльз Браун

Байден подякував Міллі та його сім'ї за службу США протягом тривалого часу.

"На посаді голови ти провів наших військових через найскладнішу обстановку у сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства", – зазначив Байден.

Лідер США додав, що розраховує продовжити співпрацю з Міллі.

Водночас Байден висунув кандидатуру генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Браун стане новим головою генштабу США лише у разі, якщо його кандидатуру схвалить Конгрес.

Тому сьогодні мені випала честь представити мого кандидата на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Куінтона Брауна-молодшого,

– заявив президент США.

Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Його повноваження закінчуються восени 2023 року.

Що відомо про Куінтона