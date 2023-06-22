Яка мета заяв Байдена щодо Сі: політолог пояснив дії президента США

Різка заява президента США Джо Байдена, у якій він прирівняв лідера Китаю Сі Цзіньпіна до диктатора, викликала справжній резонанс. Адже декілька днів тому відбувся офіційний візит Держсекретаря США до Пекіна.

Це 24 Каналу прокоментував політолог Андрій Вігірінський. Він вважає, що одна заява не здатна перекреслити цінність відносин між США та Китаєм.

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Лідери цих двох країн прагматичні й досвідчені дипломати для того, аби зрозуміти, що характеристика одне одного має меншу вагу, ніж значення й інтереси їхніх країн.

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США та Китай не ризикуватимуть відносинами

Сторони готуються до двосторонньої зустрічі, яка може відбутися на майданчику АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії – 24 Канал) приблизно у листопаді цього року.

До цього будуть відбуватися галузеві зустрічі на рівні міністерств економіки й торгівлі. Адже ключова конкуренція Вашингтона й Пекіна полягає в експортно-імпортних операціях і технологіях.

Станом на 2022 рік рівень торговельних відносин між США та Китаєм історично високий і оцінюється у 700 мільярдів доларів.

Заяви, що хтось є тоталітарним лідером чи диктатором точно не перекреслять цінність 700 мільярдів доларів для американського народу й народу КНР. Вони будуть продовжувати знаходити порозуміння,

– зазначив політолог.

На його думку, Китай не висловився радикально у своєму коментарі щодо заяви Байдена. Пекін назвав це просто безвідповідальними характеристиками. Однак немає жодних кардинальних кроків пов'язаних з тим, що китайці хочуть припинити співпрацю чи сильно образилися.

"Оцінка лідера Китаю з боку Байдена не є визначальною для того, як позиціонує себе Сі і як його оцінюють всередині країни. Це Україна сприймає характеристику Америки як еталон", – підсумував Вігірінський.

Різка заява Байдена про лідера Китаю