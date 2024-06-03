У Білому домі заявили, що відсутність Джо Байдена на Саміті миру у Швейцарії не означає меншої підтримки України. Там пояснили, що участь віцепрезидентки свідчить про незмінну підтримку Києва Сполученими Штатами.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, що у світі "немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Джо Байден". Про це посадовець заявив, коментуючи те, що на Саміт поїде віцепрезидентка США Камала Гарріс, пише 24 Канал.

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Що сказав Кірбі про те, що Байден не візьме участь в Саміті миру

Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати,

– заявив Джон Кірбі, пише Укрінформ.

Він додав, що США підтримують українську формулу миру. Також посадовець запевнив, що як віцепрезидент, так і Джейк Салліван з нетерпінням чекають дискусій в Люцерні, щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть робити далі для підтримки України.

Байден не братиме участі в Саміті миру