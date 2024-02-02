"Довбаний м***к" та "хворий ви***ок": ЗМІ дізнались, як Байден називає Трампа

Журналісти з'ясували, що Джозеф Байден нецензурно висловлюється щодо Дональда Трампа. Вони пояснили, чим так дратує чинного президента США його попередник.

Джозеф Байден нещодавно жорстко розкритикував Дональда Трампа. Колишній президент США своїми діями розлютив чинного американського лідера.

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Що думає Байден про Трампа

Як пише видання із посиланням на анонімні джерела, Байден називає Трампа "довбаний м***ком" (fucking a**hole) та "хворим ви***ком" (sick f*ck). Робить він це не на публіці, а у приватних розмовах зі своїми помічниками та друзями. Так, чинний президент США назвав скандального політика "хворим ви***ком", який радіє чужим нещастям.

Не так давно Байден виступив у Веллі-Фордж з нагоди третьої річниці штурму Капітолію, який відбувся 6 січня 2021 року. Під час промови американський лідер висміяв та розкритикував Трампа разом з його прихильниками через те, що вони знаходять радість у політичному насильстві.

На своєму мітингу він (Трамп – 24 Канал) жартує про те, що зловмисник, підбурюваний великою брехнею Трампа, вдарить молотком по черепу Пола Пелосі. І він вважає це кумедним. Він сміявся над цим. Який хворий…

– сказав Байден та вчасно осікся.

У матеріалі зауважується, що у приватних розмовах Байден не зупиняється та завершує нецензурні фрази, коли мова йде про його попередника.

Що цьому передувало

Пол Пелосі є чоловіком колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. У жовтні 2022 року в їхній будинок увірвався зловмисник з молотком у руці, який шукав експікерку. У результаті він вдарив її 83-річного чоловіка й проломив йому череп.



Цей інцидент стався у Сан-Франциско. У матеріалі зауважується, що нападник був правим радикалом, який вірив у теорії змови. У результаті його затримали та засудили. Пізніше Трамп використав цю історію як основу для своїх жартів на мітингах.

Ми будемо протистояти божевільній Ненсі Пелосі, яка зруйнувала Сан-Франциско. Як поживає її чоловік, хтось знає?

– пожартував кандидат у президенти США під час виступу у вересні.

Також він нагадав, що Пелосі виступала проти будівництва стіни на американському кордоні, й пожартував, що стіна навколо її будинку "очевидно, не дуже добре працює".

Що кажуть експерти про Трампа