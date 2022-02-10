Байден обговорить зі світовими лідерами загрозу вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ
10 лютого 2022 , 17:17Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
На тлі загрози нового вторгнення Росії в Україні Джо Байден планує зателефонувати світовим лідерам. Вони обговорять ситуацію поблизу кордонів.
Перемовини мають відбутися 11 лютого. Про це пише американське агентство Bloomberg.
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Президент США хоче обговорити нарощування російських військ біля України з главами:
- Великої Британії;
- Німеччини;
- Франції;
- Італії;
- Польщі;
- Канади;
- Євросоюзу;
- Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, що наприкінці січня Джо Байден провів два секретні брифінги, головною темою яких було стягування Росією військ до кордонів України. У них тоді взяли участь помічники керівників Палати представників і Сенату, а також співробітників профільних комітетів.
Байден про загрозу вторгнення
- Джо Байден заявив, що на Росію очікують серйозні наслідки у разі вторгнення на територію України. За його американського президента, реакція буде миттєвою.
- Очільник Сполучених Штатів заявив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.
- Він запевнив, що в разі російського вторгнення в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме. Під вторгненням трактують перетин кордону танками та військами.