Байден обговорить зі світовими лідерами загрозу вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ

10 лютого 2022 , 17:17
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Джерело:

Bloomberg

На тлі загрози нового вторгнення Росії в Україні Джо Байден планує зателефонувати світовим лідерам. Вони обговорять ситуацію поблизу кордонів.

Перемовини мають відбутися 11 лютого. Про це пише американське агентство Bloomberg.

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Президент США хоче обговорити нарощування російських військ біля України з главами:

  • Великої Британії;
  • Німеччини;
  • Франції;
  • Італії;
  • Польщі;
  • Канади;
  • Євросоюзу;
  • Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, що наприкінці січня Джо Байден провів два секретні брифінги, головною темою яких було стягування Росією військ до кордонів України. У них тоді взяли участь помічники керівників Палати представників і Сенату, а також співробітників профільних комітетів.

Байден про загрозу вторгнення

  • Джо Байден заявив, що на Росію очікують серйозні наслідки у разі вторгнення на територію України. За його американського президента, реакція буде миттєвою.
  • Очільник Сполучених Штатів заявив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.
  • Він запевнив, що в разі російського вторгнення в Україну "Північного потоку-2" не існуватиме. Під вторгненням трактують перетин кордону танками та військами.

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Автор: Олег Васьків