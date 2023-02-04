У Польщі підтвердили візит Байдена

Президент США Джо Байден приїде до Польщі найближчим часом. Візит американського лідера офіційно підтвердили в МЗС Польщі.

Керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач, який перебуває з візитом у Вашингтоні, підтвердив, що Байден приїде до Польщі найближчим часом.

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Деталі візиту Байдена повідомлять згодом

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була про ці плани на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначена конкретна дата, але ця моя сьогоднішня розмова була великим кроком вперед", – зазначив віцеміністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

Разом з Пшидачем до Вашингтона прилетів голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера. Політики провели зустрічі в Раді національної безпеки та Білому домі.

Під час зустрічі обговорювалися питання подальшої допомоги Україні, військової присутності США в Польщі, передачі технологій і закупівель озброєнь, а також саміт Альянсу у Вільнюсі.

Що відомо про візит Байдена у Польщу