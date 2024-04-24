Байден підписав законопроєкт про довгоочікувану допомогу Україні
Президент США Джозеф Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам. Відомо, що США вже готують для нашої країни пакет військової допомоги на 1 мільярд доларів.
Під час свого виступу у Білому домі Джо Байден заявив, що підписав законопроєкт про допомогу Україні. Про це пише 24 Канал.
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Байден підписав довгоочікуваний законопроєкт
У середу 24 квітня Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги партнерам, який пізно ввечері у вівторок прийняв Сенат.
Цей пакет загальною вартістю 95 мільярдів доларів включає майже 61 мільярд доларів на допомогу Україні, 26 мільярдів доларів для Ізраїлю та 8 мільярдів доларів для Індо-Тихоокеанського регіону.
У пакет також входить законопроєкт, який зрештою може призвести до заборони TikTok у США.
Підписання пакета допомоги стало кульмінацією місяців напружених переговорів та дебатів.
США обіцяли швидко надати допомогу після підписання законопроєкту
- 24 квітня Джо Байден заявив, що США почне надсилати Україні озброєння та обладнання на цьому тижні, найближчими днями.
- За даними CNN, більша частина американського озброєння, призначеного для допомоги Києву, вже перебуває на складах у Німеччині та Польщі.
- Напередодні видання Reuters також заявило, США вже готують для України пакет військової допомоги на 1 мільярд доларів.
- Про те, що саме увійде до пакета допомоги, поки що не розкривали, але повідомлялося, що це дозволить суттєво змінити ситуацію на полі бою. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив переконаність в тому, що "в цьому пакеті буде все, що нам необхідно".