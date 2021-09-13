Байден підтримує вступ України до НАТО, – Зеленський
Джерело:CNN
Президент США Джо Байден підтримує євроатлантичні прагнення України. Але в цьому питанні не все від нього залежить.
Про думку Байдена щодо вступу України в НАТО розповів український лідер Володимир Зеленський. За його словами, рішення США щодо України в НАТО неабияк допоможе Києву.
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Україна має бути в НАТО, – Байден
Зеленський розповів, що під час нещодавньої зустрічі з Байденом він прямо його запитав: а як щодо НАТО, як щодо членства України в НАТО та коли це станеться. Президент США відповів: вважаю, що ви маєте бути там, але це не тільки моє рішення.
"Не думаю, що це хороша позиція для США з точки зору сили. Але це правда – адже все також залежить від думок і пропозицій від лідерів великих європейських країн", – зауважив Зеленський.
Під час розмови з Байденом президент України також наголосив, що його рішення зробить для України шлях до НАТО коротшим, прозорішим і яснішим.
Я знаю це. США завжди дають меседж і сигнал Європі,
– підкреслив політик.
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Останній візит Зеленського до США: головне
- У Вашингтоні 1 вересня 2021 відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Президенти обговорили безпекові, енергетичні та стратегічні питання.
- За результатами перемовин, США пообіцяли надати серйозну військову допомогу Україні – фінансову та комплексами Javelin. Окрім цього, уклали оборонну й космічну угоду.
- Українські делегати також уклали Меморандум щодо комерційного співробітництва, угоду в аграрні сфері та охорони здоров'я.
- Представники Укроборонпрому підписали 3 угоди та 1 домовленість з американськими компаніями про спільні дослідження та виробництво.