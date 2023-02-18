Байден надішле сигнал Путіну під час візиту до Польщі

Джо Байден надішле Владіміру Путіну послання під час промови у Польщі. Також президент США говоритиме про війну в Україні.

У Байдена в Польщі запланована зустріч з польським лідером Анджеєм Дудою та лідерами східного флангу НАТО, інформує 24 Канал.

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Що відомо про виступ Байдена в Польщі

Посольство США у Варшаві написало, що 20 – 22 лютого президент США Джо Байден відвідає Польщу. Там американський лідер виступить з промовою, у якій буде підіймати такі теми:

як США згуртували світ навколо підтримки народу України;

щодо готовності американської влади продовжувати цю підтримку стільки, скільки буде потрібно.

Що скаже Байден Путіну

На брифінгу 17 лютого представник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ця промова, ймовірно, міститиме послання до Владіміра Путіна.

Кірбі заявив: "Коли президент (США – 24 Канал) говорить, він звертається як до американського народу, так і до людей у всьому світі".

Думаю, що ви почуєте сигнали у промові президента, які знайдуть відгук в американського народу, знайдуть відгук у наших союзників і партнерів, знайдуть відгук у польського народу, який так багато зробив і продовжує робити. І я підозрюю, що ви також почуєте, як він звертається до Путіна та російського народу,

– зауважив Кірбі.

Варто сказати, що Джо Байден у Польщі має виступати 21 лютого. Саме цього дня російський диктатор звернеться до федеральних зборів. Що саме може говорити Путін – читайте тут.

Що відомо про візит Байдена у Польщу