США не відступлять, – на тлі "зради" у ЗМІ Байден чітко виступив проти Путіна і за Україну

Президент Джо Байден написав величезну статтю. У ній він не лише порівняв Путіна та ХАМАС. Він також запевнив, що допомога нашій державі – інвестиція у безпеку США.

Американський лідер на початку матеріалу наголосив, що світ стоїть перед точкою перегину. І вибір, який зроблять, реагуючи на війну в Україні та на Близькому Сході, визначатиме напрямок майбутнього для наступних поколінь.

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Порівняв Путіна і ХАМАС

Джо Байден у колонці написав, що і Путін, і ХАМАС борються за те, щоб сусідню демократію стерти з лиця землі. Президент США зазначив, що і Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію, а також скористатися безладом, який це спровокує.

Америка не може і не дозволить цьому статися. Заради наших власних інтересів національної безпеки – і заради блага всього світу,

– наголосив він.

Американський лідер підкреслив, що США – найважливіша нація, і що вони згуртовують союзників і партнерів у протистоянні агресорам і досягненні прогресу на шляху до світлого, мирного майбутнього. Він додав, що світ очікує від американців розв'язання проблем сучасності. І що це обов'язок лідера, і що США будуть лідером.

Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфліктів може поширитися, а витрати на їх вирішення лише зростатимуть. Ми не дозволимо цьому статися,

– підкреслив Байден.

Президент США додав, що американці не можуть стояти осторонь, "коли ненависть підіймає голову". Він зауважив, що у момент такої кількості насильства і страждань – в Україні, Ізраїлі, Газі та багатьох інших місцях – важко уявити, що можливе щось інше.

Втім, він наголосив, що американці ніколи не повинні забувати урок, який засвоювали знову і знову впродовж історії країни: "з великої трагедії та потрясінь може вийти величезний прогрес, більше надії, більше свободи, менше гніву, менше незадоволення, менше війни".

Ми не повинні втрачати нашу рішучість у досягненні цих цілей, тому що саме зараз найбільше потрібні чітке бачення, великі ідеї і політична мужність. Це стратегія, яку моя адміністрація продовжуватиме реалізовувати – на Близькому Сході, в Європі і в усьому світі,

– додав Байден.

Він наголосив, що кожен крок, який американці зроблять на шляху до майбутнього, – прогрес, який зробив світ безпечнішим, а США – захищенішими.

Цієї колонки від Джо Байдена могло не бути. Але він змушений був достукатися до американців на фоні "зради", яку розганяють західні ЗМІ, зокрема ті, які працюють у США. Ось лише кілька прикладів того, що пишуть про війну в Україні та контрнаступ.

Західні ЗМІ розганяють "зраду"