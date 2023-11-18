США не відступлять, – на тлі "зради" у ЗМІ Байден чітко виступив проти Путіна і за Україну
Джерело:The Washington Post
Президент Джо Байден написав величезну статтю. У ній він не лише порівняв Путіна та ХАМАС. Він також запевнив, що допомога нашій державі – інвестиція у безпеку США.
Американський лідер на початку матеріалу наголосив, що світ стоїть перед точкою перегину. І вибір, який зроблять, реагуючи на війну в Україні та на Близькому Сході, визначатиме напрямок майбутнього для наступних поколінь.
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Порівняв Путіна і ХАМАС
Джо Байден у колонці написав, що і Путін, і ХАМАС борються за те, щоб сусідню демократію стерти з лиця землі. Президент США зазначив, що і Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію, а також скористатися безладом, який це спровокує.
Америка не може і не дозволить цьому статися. Заради наших власних інтересів національної безпеки – і заради блага всього світу,
– наголосив він.
Американський лідер підкреслив, що США – найважливіша нація, і що вони згуртовують союзників і партнерів у протистоянні агресорам і досягненні прогресу на шляху до світлого, мирного майбутнього. Він додав, що світ очікує від американців розв'язання проблем сучасності. І що це обов'язок лідера, і що США будуть лідером.
Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфліктів може поширитися, а витрати на їх вирішення лише зростатимуть. Ми не дозволимо цьому статися,
– підкреслив Байден.
Президент США додав, що американці не можуть стояти осторонь, "коли ненависть підіймає голову". Він зауважив, що у момент такої кількості насильства і страждань – в Україні, Ізраїлі, Газі та багатьох інших місцях – важко уявити, що можливе щось інше.
Втім, він наголосив, що американці ніколи не повинні забувати урок, який засвоювали знову і знову впродовж історії країни: "з великої трагедії та потрясінь може вийти величезний прогрес, більше надії, більше свободи, менше гніву, менше незадоволення, менше війни".
Ми не повинні втрачати нашу рішучість у досягненні цих цілей, тому що саме зараз найбільше потрібні чітке бачення, великі ідеї і політична мужність. Це стратегія, яку моя адміністрація продовжуватиме реалізовувати – на Близькому Сході, в Європі і в усьому світі,
– додав Байден.
Він наголосив, що кожен крок, який американці зроблять на шляху до майбутнього, – прогрес, який зробив світ безпечнішим, а США – захищенішими.
Цієї колонки від Джо Байдена могло не бути. Але він змушений був достукатися до американців на фоні "зради", яку розганяють західні ЗМІ, зокрема ті, які працюють у США. Ось лише кілька прикладів того, що пишуть про війну в Україні та контрнаступ.
Західні ЗМІ розганяють "зраду"
- До прикладу, в The Economist кількома днями раніше написали статтю з гучним заголовком. Він кричить, що війна Росії проти України може тривати до 5 років. І у ній посилаються на західних чиновників, які пояснюють, звідки взялася ця цифра.
- А ще раніше з'явилася стаття у The New York Times. У ній узагалі пишуть про "розкол між Зеленським і Залужним". У своєму матеріалі ми пояснили, що з цією публікацією не так.
- Ще раніше Володимир Зеленський потрапив на першу шпальну Time. У цій статті журналіста Саймона Шустера стверджується, що буцімто у перемогу над Росією вірить лише президент України. І що ця віра буцімто не дає нашій державі розпочати переговори з Кремлем після "невдачі" у літньому наступі.
- До слова, своє обурення щодо цього матеріалу висловив також політолог та військовий Кирило Сазонов. Він наголосив, що наші захисники не зневірилися у перемозі над російською агресією. Ба більше, подібні вкиди він називає частиною пропаганди Кремля.