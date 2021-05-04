Українській стороні на зустрічі з Путіним потрібен Байден, – Клімкін

Дуже необхідно, аби під час зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним був також Джо Байден. Він допоможе втримати тверду позицію України перед Кремлем.

Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що Кремль на зустрічі диктуватиме свій порядок денний і намагатиметься зробити українську сторону слабкою.

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Присутність Джо Байдена зробить зустріч продуктивною.

Двостороння зустріч поставить нас у слабку позицію, оскільки Путін використає її для побудови лінії тиску на Україну. Я вважаю, що ця зустріч має бути разом із кимось із наших партнерів,

– сказав Клімкін.

Він зауважив, що під час зустрічі Путін може нав'язувати "русскій мір", російську мову в Україні. Також говоритиме на тему релігії та проблеми води в окупованому Криму.

Клімкін вважає, що при такій розмові Україна буде слабкою, навіть якщо не відповідатиме на такі запитання і намагатиметься просунути свій порядок денний.

Клімкін припустив, хто із західних партнерів може бути присутнім. "Якщо це Байден – прекрасно. Може бути хтось інший із Великої Сімки. Наприклад, Меркель або Макрон. Або, наприклад, президент Європейської Ради Мішель", – підсумував ексміністр.

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