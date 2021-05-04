Українській стороні на зустрічі з Путіним потрібен Байден, – Клімкін

Дуже необхідно, аби під час зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним був також Джо Байден. Він допоможе втримати тверду позицію України перед Кремлем.
Джерело:OBOZREVATEL
Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що Кремль на зустрічі диктуватиме свій порядок денний і намагатиметься зробити українську сторону слабкою.
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Присутність Джо Байдена зробить зустріч продуктивною.
Двостороння зустріч поставить нас у слабку позицію, оскільки Путін використає її для побудови лінії тиску на Україну. Я вважаю, що ця зустріч має бути разом із кимось із наших партнерів,
– сказав Клімкін.
Він зауважив, що під час зустрічі Путін може нав'язувати "русскій мір", російську мову в Україні. Також говоритиме на тему релігії та проблеми води в окупованому Криму.
Клімкін вважає, що при такій розмові Україна буде слабкою, навіть якщо не відповідатиме на такі запитання і намагатиметься просунути свій порядок денний.
Клімкін припустив, хто із західних партнерів може бути присутнім. "Якщо це Байден – прекрасно. Може бути хтось інший із Великої Сімки. Наприклад, Меркель або Макрон. Або, наприклад, президент Європейської Ради Мішель", – підсумував ексміністр.
Зустріч Зеленського та Путіна: що відомо
- Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну обговорити загострення на Донбасі. Він закликав зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу.
- Путін сказав, що не буде говорити про ситуацію на Донбасі, адже Україна нібито має насамперед говорити з бойовиками.
- У ЗМІ повідомили, що українська сторона розглядає варіанти зустрічі 2 президентів у Відні або Єрусалимі.