Байден пояснив Трампу, чому важливо підтримувати Україну, – Білий дім

Джо Байден на зустрічі з Дональдом Трампом пояснив, чому важливо підтримувати Україну. Чинний президент США наголосив, що це відповідає національним інтересам безпеки Сполучених Штатів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Байден заявив, що в такий спосіб США уникають прямої участі у новій війні.

Дивіться також Америка шокована․ Кому Трамп віддає ключові посади в США та як вони ставляться до України

До чого Байден закликав Трампа під час розмови в Білому домі

Радник Білого дому Джо Джейк Салліван розповів, що Байден під час зустрічі з Трампом заявив, що постійна підтримка України в її боротьбі проти російської агресії та зміцнення європейських союзників відповідають інтересам національної безпеки США і допомагають уникнути залучення Америки в нову війну.

Президент Байден підтвердив свою позицію, що Сполучені Штати підтримують Україну на постійній основі в інтересах нашої національної безпеки,

– зазначив Салліван.

Він підкреслив, що міцна та стабільна Європа, яка протистоїть агресорам і диктаторським режимам, є "життєво важливою" для уникнення втягнення США в нову війну, як це вже двічі траплялося у XX столітті.

Салліван також зазначив, що адміністрація Джо Байдена продовжить доводити ці аргументи перехідній команді як публічно, так і приватно. За його словами, також буде роз'яснено важливість підтримки України в межах затверджених Конгресом коштів, оскільки значна їх частина спрямована на інвестиції у робочі місця в США для виробництва зброї для України.

Салліван назвав відповідальним завданням нинішньої команди з національної безпеки Білого дому передати новій адміністрації усвідомлення того, наскільки важливо забезпечити якомога сильніші позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів.