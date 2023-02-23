Байден "розчавив" Путіна, приїздом у Київ він показав, хто є хто, – Яковенко

Перед офіційним виступом Путіна на російських білбордах з'явилися заклики обов'язково дивитися звернення президента. Однак бункерний диктатор нічого суттєвого там не сказав, а виступ Джозефа Байдена взагалі став своєрідним "ляпасом" для нього.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Виступ Путіна перед федеральними зборами став справжнім крахом на фоні приїзду Джозефа Байдена до Києва і його промови.

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"Байден розчавив Путіна, бо він приїхав до Києва і цим просто обнулив у весь виступ Путіна, тому що це вчинок. Було наочно видно, хто є хто", – наголосив Яковенко.

Байден промовою принизив Путіна

Опозиціонер згадав вигадану Сєргєєм Лавровим історію, мовляв, Байден попросив дозволу у Путіна приїхати, і той йому дозволив. Певно, Путін тепер в Росії дає дозвіл і на схід сонця, іронічно зауважив Яковенко.

Після того як Путін виступив, Байден ще зверху накрив кришкою цей виступ,

– додав мовець.

Байден говорив без папірця і перед живою аудиторією. Байден – це політик на відміну від Путіна, адже останній потрапив до влади випадково і не був готовий до виконання функцій глави держави, підкреслив Яковенко. Він зауважив, що кремлівський диктатор не вміє говорити перед аудиторію, адже спочатку він був злочинцем, а згодом кгб-шником.

Яковенко про виступи Путіна та Байдена: дивитись відео

Байден та Зеленський "масштабувалися"

Опозиціонер припустив, що з Росії за кордон виїхали провідні спічрайтери, тому теперішні тексти Путіну пишуть погано, навіть цитувати з них нема чого.

Натомість, за словами Яковенка, Байден через цей історичний виклик виріс як політик, "масштабувався". У Польщі світ побачив людину, яка дійсно взмозі виконувати місію боротьби зі всесвітнім злом. Це ж відбулося і з Володимиром Зеленським.

Зеленський виявився достойним масштабів своєї країни, тобто він теж дуже виріс у розмірах. А в Байдена є шанс увійти в історію як одному з дуже достойних президентів США,

– резюмував Яковенко.

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