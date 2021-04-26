Байден і Путін поки не узгодили дату й місце зустрічі, – Білий дім

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Білий дім поки не має деталей щодо потенційного саміту між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним. Терміни проведення також ще не узгодили.

Джерело:

CNBC

Про це під час брифінгу у Вашингтоні 26 квітня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Натомість у Кремлі заявили, що зустріч двох президентів планують провести влітку.

Увага У Росії поки не узгодили конкретну дату зустрічі Путіна та Байдена

Псакі запевнила, що Білий дім повідомить про деталі двостороннього саміту, коли вони будуть узгоджені.

Ми ще не добралися до цього,
– відповіла Псакі на запитання журналістів про дату та місце зустрічі президентів США й Росії.

Речниця адміністрації США також зазначила, що поки немає і підтверджень щодо будь-яких деталей або запропонованих часових рамок.

Увага! Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Джо Байден і Володимир Путін можуть провести зустріч 15 – 16 червня, одразу після саміту G7. Втім прессекретар Путіна Дмитро Пєсков це не підтвердив.

Зустріч Путіна та Байдена: що відомо

  • Джозеф Байден 13 квітня під час телефонної розмови з Володимиром Путіним запропонував йому зустрітися впродовж найближчого часу на нейтральній території.
  • Організувати зустріч лідерів Росії та США наразі зголосилися 3 країни. Зокрема, це Фінляндія, Австрія та Ісландія.
  • Варто зауважити, що Путін та Байден ще не бачилися від того часу, коли американський президент очолив державу.