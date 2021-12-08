Байден ще раз поговорив із європейськими лідерами після дзвінка Путіну

Президент США Джо Байден 7 грудня переніс заплановану телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Попри це, він поспілкувався з європейськими політиками.

Американський президент мав подзвонити Зеленському після розмови з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак радник Байдена з питань безпеки США Джейк Салліван розповів, що дзвінок перенесли.

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Байден подзвонив в ЄС

Так, розмову із Зеленським перенесли на четвер 9 грудня. Натомість Байден ще раз поспілкувався із главами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Як пройшла розмова Байдена та Путіна

Президенти США та Росії 7 грудня поговорили віч-на-віч у відеорежимі. Розмова тривала понад 2 години.

Байден заявив, що буде рішуче реагувати на ескалацію конфлікту з Україною. Він пригрозив Путіну наслідками та наголосив, що США та союзники можуть застосувати сильні економічні санкції та інші заходи.

Американський президент також відкинув вимогу російського колеги про те, що Київ не повинен вступити в НАТО. Путін раніше вимагав "юридичних гарантій" цього. Байден наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.

Натомість у Кремлі кажуть, що президенти обговорили "внутрішньоукраїнську кризу".

В Офісі Президента вже відреагували на розмову. Зазначили, що сенсацій не було та наголосили на підтримці позиції Байдена. Путін зломить Байдена: результати переговорів / США готують "ядерні" санкції проти Росії / WTF – дивіться відео: