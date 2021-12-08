Байден ще раз поговорив із європейськими лідерами після дзвінка Путіну

8 грудня 2021 , 08:10
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Джерело:

Білий дім

Президент США Джо Байден 7 грудня переніс заплановану телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Попри це, він поспілкувався з європейськими політиками.

Американський президент мав подзвонити Зеленському після розмови з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак радник Байдена з питань безпеки США Джейк Салліван розповів, що дзвінок перенесли.

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Байден подзвонив в ЄС

Так, розмову із Зеленським перенесли на четвер 9 грудня. Натомість Байден ще раз поспілкувався із главами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Зверніть увагу! Напередодні розмови з Путіним Байден теж зідзвонився зі своїми європейськими колегами. Обговорили занепокоєння через Росію, яка нарощує війська поблизу кордону з Україною. Також звернули увагу, що російська риторика стає усе більш жорсткою.

Як пройшла розмова Байдена та Путіна

  • Президенти США та Росії 7 грудня поговорили віч-на-віч у відеорежимі. Розмова тривала понад 2 години.
  • Байден заявив, що буде рішуче реагувати на ескалацію конфлікту з Україною. Він пригрозив Путіну наслідками та наголосив, що США та союзники можуть застосувати сильні економічні санкції та інші заходи.
  • Американський президент також відкинув вимогу російського колеги про те, що Київ не повинен вступити в НАТО.  Путін раніше вимагав "юридичних гарантій" цього. Байден наголосив, що таке питання вирішуватиме лише Альянс.
  • Натомість у Кремлі кажуть, що президенти обговорили "внутрішньоукраїнську кризу".
  • В Офісі Президента вже відреагували на розмову. Зазначили, що сенсацій не було та наголосили на підтримці позиції Байдена.

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Автор: Ольга Музика