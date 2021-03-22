Байден відмовив Путіну: дебатів між президентами не буде

Володимир Путін запропонував Джо Байдену поспілкуватись у прямому ефірі. Він навіть назвав 2 дати на вибір: 19 або 22 березня. Однак розмова таки не відбудеться, бо Байден – зайнятий.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що телефонної розмови між президентами США та Росії 22 березня не буде. Також він зазначив, що переговори не відбудуться через неготовність американської сторони.

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Реакція Москви на відмову США

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що Вашингтон не підтримав пропозицію Москви. Однак, за словами установи, це було б можливістю закінчити недавній американсько-російський конфлікт. Також у МЗС запевнили, що відповідальність за цю ситуацію є цілком на США.

Американська сторона не підтримала пропозицію Путіна про проведення відеоконференції у відкритому режимі для обговорення двосторонніх проблем, а також тематику стратегічної стабільності,

– пояснили у Міністерстві.

Підготовка до переговорів

Відразу після заклику Путіна до дебатів, російське Міністерство закордонних справ приступило до опрацювання організації нової розмови між президентами. Там зазначили, що переговори можуть провести у будь-який зручний час для американської сторони.

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Натомість у Білому домі повідомили, що американський президент дуже зайнятий, тому телефонної розмови не буде. Також там додали, що одна розмова між Путіним та Байденом вже відбулась, а у світі є й інші світові лідери, з якими президент США ще не встиг поспілкуватись.

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