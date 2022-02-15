Байден виступає з терміновим зверненням щодо України: онлайн-трансляція
Американський лідер Джо Байден прокоментував ситуацію навколо України. Політик виступив з терміновим зверненням у вівторок, 15 лютого.
Його промову транслюють у прямому ефірі. Байден, як і анонсували раніше, почав свій виступ о 22:30 за українським часом, повідомляє 24 канал.
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Що анонсували у Байдена
Раніше у Білому домі пояснили, що Байден опише політику США щодо ситуації в Україні. Там підкреслили, що мовиться саме про вже наявну позицію, а не нову. Американський президент розповість про те, що Вашинтон вже зробив, аби запобігти новому вторгення Росії, а також про кроки, до яких там готові. "Про те, що поставлено на карту для США та світу, і як це може вплинути на нас вдома", – пояснили у нього.
Заяви президента США
Байден прокоментував загрозу нового російського вторгнення в Україну. "США готові, щоб не сталося", – запевнив американський президент. Він підкреслив, що потрібно дати шанс дипломатичному врегулюванню кризи. При цьому, Вашингтон не жертвуватиме своїми принципами у переговорах з Москвою.
Якщо Росія знову атакує Україну, світ їй цього не вибачить,
– попередив Байден.
Звернення Байдена щодо ситуації навколо України: дивіться відео
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