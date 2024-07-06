Я той, хто зупинив Путіна, – Байден розповів про головні здобутки за його каденції

Президент США Джо Байден заявив, що саме він зупинив російського диктатора Владіміра Путіна. Він також вважає, що підтримка України та об'єднання понад 50 союзників – одне із головних досягнень за його каденції.

Президент США також висловив упевненість у своїй фізичній та когнітивній готовності перемогти Дональда Трампа на майбутніх виборах. Нагадаємо, що на думку демократів, Байдена очікує "дикий тиждень".

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Чим пишається Байден за свого президентства

Під час інтерв'ю Байден зазначив, що підтримка України та об'єднання понад 50 союзників довкола допомоги Україні є одним із головних досягнень його президентства.

Він також наголосив на тому, що перебуває у хорошій формі та має сили для того, щоб перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

У відповідь на запитання журналіста про те, чи не хотів би президент США пройти незалежне медичне обстеження, Байден заявив, що "кожного дня" проходить когнітивний тест.

"Все, що я роблю. Ви знаєте, я не тільки проводжу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми – найважливіша нація світу…Я той, хто створив НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна", – зазначив лідер США.

Нагадаємо, що президент США не збирається знімати свою кандидатуру на посаду президента США. За його словами, лише "Господь Всемогутній" може змусити його зійти з перегонів.