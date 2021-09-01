Байден запевнив, що США підтримують прагнення України до НАТО
Джерело:"Радіо Свобода"
Підтримка США євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Таку ж тверду позицію Штати мають і у питанні територіальної цілісності нашої країни.
Таку заяву Джо Байден зробив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у США 1 вересня.
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Байден підкреслив, що США залишаються прихильними суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.
І наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Ми обговоримо, як ми можемо підтримувати Україну в досягненні демократичних реформ і її інтеграції в Європу,
– заявив американський лідер.
Зауважимо, що глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що в статуті Альянсу немає норми, яка б не дозволяла країні отримати членство під час війни на її території. Тобто, в України є всі шанси стати членом НАТО, попри російську агресію.
Шлях України до НАТО
- Україна вже не перший рік намагається отримати членство НАТО. 27 серпня президент Зеленський навіть затвердив рішення РНБО про стратегію зовнішньополітичної діяльності країни. Згідно з нею, Україна бере курс на набуття повного членства в ЄС та НАТО.
- Раніше заступник генсека НАТО Мірче Джоане на саміті Кримської платформи 23 серпня заявив, що Україна та Грузія стануть членами альянсу.