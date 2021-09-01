Байден запевнив, що США підтримують прагнення України до НАТО

Підтримка США євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Таку ж тверду позицію Штати мають і у питанні територіальної цілісності нашої країни.

Таку заяву Джо Байден зробив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у США 1 вересня.

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Байден підкреслив, що США залишаються прихильними суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії.

І наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Ми обговоримо, як ми можемо підтримувати Україну в досягненні демократичних реформ і її інтеграції в Європу,

– заявив американський лідер.

Зауважимо, що глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що в статуті Альянсу немає норми, яка б не дозволяла країні отримати членство під час війни на її території. Тобто, в України є всі шанси стати членом НАТО, попри російську агресію.

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