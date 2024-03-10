"Нетаньягу більше шкодить Ізраїлю": що стоїть за заявою Байдена про війну на Близькому Сході
Ситуація на Близькому Сході залишається складною. Президент США Джо Байден нещодавно висловився про війну ХАМАС проти Ізраїлю, що викликало бурхливу реакцію.
США – найбільший союзник Ізраїлю у протистоянні з ХАМАС. Однак зараз можна помітити певний тиск з їхнього боку на уряд Нетаньягу. Чому це відбувається в етері 24 Каналу розповів Роман Янушевський – журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці".
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Тиск на Ізраїль
Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має право захищати свою країну від нападів ХАМАС. Водночас йому, на думку Байдена, необхідно приділяти більше уваги захисту життів безневинних людей під час війни у секторі Газа. Мовляв, Нетаньягу більше шкодить Ізраїлю своїми діями, ніж допомагає.
Це елемент тиску на Ізраїль. Хоч справді вже 5 місяців важкі фото з Гази потрапляють в новини, а ХАМАС активно використовує будь-яку можливість для того, щоб перебільшити та погіршити цю гуманітарну кризу. Враховуючи це, у світі почався "тренд", що зараз потрібно говорити про гуманітарну допомогу для Гази,
– розповів Роман Янушевський.
Безумовно, там справді є чимало людей, які потребують допомоги. При цьому угруповання ХАМАС стверджує, що люди там нібито помирають від голоду, наводячи дуже сумнівні докази. У такий спосіб палестинські терористи намагаються тиснути на міжнародну спільноту, аби на відповідно тиснула на Ізраїль.
"У ХАМАСу залишилось не так багато видів зброї, у військовому сенсі він взагалі зламаний, бо немає централізованого опору в Секторі Гази, є точкові осередки бойовиків. Фактично – партизанська війна, поняття "фронт" у Секторі Гази вже не існує. Тому бойовики просто воюють гібридно", – зауважив журналіст.
Зокрема, мовиться про мережу підземних тунелів, яку збудували бойовики ХАМАСу. Там переховуються самі терористи, а також утримують полонених.
США зараз підтримує Ізраїль
Фактично зараз ведеться війна на виснаження проти Ізраїлю. Бойовики ХАМАСу активно розвивають тему перемовин, використовуючи це у власних цілях.
Вони відверто тягнуть час. Там сподіваються, що час – на їхньому боці. Тобто що довше затягуватимуться переговори, тим більше наростатиме тиск на Ізраїль. І ось вже бачимо, що президент Байден висловлює незадоволення Беньяміном Нетаньягу,
– зазначив Янушевський.
Щобільше, Джо Байден заявив, що якщо ізраїльська операція почнеться у місті Рафах, що на півдні Сектора Гази, то особисто Нетаньягу нестиме за це відповідальність. Водночас лідер США додав, що це ні в якому випадку не вплине на підтримку Ізраїля.
"Можливо, це найбільш дружня до Ізраїлю американська адміністрація в історії. Тому що ми бачимо серйозну підтримку з боку Сполучених Штатів. Але тут є й фактор тиску, бо якби його не було, операція у місті Рафах – останньому оплоті ХАМАСу – не просто почалася б, а вже й закінчилася б", – наголосив журналіст.
У Рафасі, ймовірно, залишається близько двох батальйонів ХАМАСу, які утримують значну частину заручників. Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинські бойовики викрали понад 250 осіб. Частину з них обміняли, частину – досі утримують.
Переговори з ХАМАС
Варто зауважити, що увечері 10 березня розпочинається Рамадан – священний місяць для мусульман. До цього часу велися перемовини про шеститижневе припинення вогню, під час якого сторони мали б провести обмін полоненими. Припускали, що до початку Рамадану сторони укладуть угоду. Однак, на жаль, досягнути згоди не вдалося.
Єгипетські офіційні особи, які виступали посередниками, заявили, що переговори зайшли в глухий кут через вимогу ХАМАС щодо поетапного процесу, кульмінацією якого стане припинення війни.
У Катарі роздумують над тим, щоб вигнати лідерів ХАМАСу, які знайшли собі притулок у Єгипті, – така собі міра тиску, для того, аби "добити" цю угоду. Можливо, не таку велику, але щоб був хоч якийсь відчутний результат на цих переговорах. Поки ХАМАС водить усіх за ніс,
– підкреслив Янушевський.
Це, знову ж, психологічний тиск на Ізраїль з боку ХАМАС. Все це підкріплюють пропагандистськими роликами про нібито загибель заручників.
Евакуація українців з Сектора Гази: що відомо
- Заручниками ХАМАСу під час їхнього вторгнення в Ізраїль також стали й українці. Посольство України в Ізраїлі повідомило, що 7 – 8 березня із Сектора Гази вдалося евакуювати групу українських громадян. Мовиться про 59 осіб, серед яких 15 дітей, 37 жінок та 8 чоловіків, чоловіків.
- Успішну евакуацію провели завдяки зусиллям представників Головного управління розвідки Міноборони та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті.
- Українці, яких евакуювали з Сектора Гази, тимчасово поселили у готелі в Єгипті. Вже незабаром їх зможуть завезти до України.