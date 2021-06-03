Будуть "важкі дні": у Байдена обговорили з Німеччиною Україну та Росію

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із зовнішньополітичним радником канцлерки Німеччини Яном Хеккером зовнішню політику. Не оминули увагою Україну та Росію.

Крім того, політики обговорили майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО. Також звернули увагу на зусилля з поширення вакцин проти коронавірусу та координацію в області кібербезпеки.

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З Росією будуть "важкі дні"

Салліван зазначив, що "з Росією чекають важкі дні", оскільки є питання, щодо яких у країн – глибокі розбіжності. Також, за словами американського радника, є дії, на які потрібно давати рішучу відповідь.

Вони говорили про пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель і Західні Балкани,

– мовиться у повідомленні Білого дому.

Крім цього, радники обговорили "Північний потік-2". Зокрема, стурбованість США через ризики, які газопровід несе для України та європейської енергетичної безпеки.

Що цьому передувало