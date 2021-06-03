Будуть "важкі дні": у Байдена обговорили з Німеччиною Україну та Росію

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із зовнішньополітичним радником канцлерки Німеччини Яном Хеккером зовнішню політику. Не оминули увагою Україну та Росію.
Крім того, політики обговорили майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО. Також звернули увагу на зусилля з поширення вакцин проти коронавірусу та координацію в області кібербезпеки.
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З Росією будуть "важкі дні"
Салліван зазначив, що "з Росією чекають важкі дні", оскільки є питання, щодо яких у країн – глибокі розбіжності. Також, за словами американського радника, є дії, на які потрібно давати рішучу відповідь.
Вони говорили про пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель і Західні Балкани,
– мовиться у повідомленні Білого дому.
Крім цього, радники обговорили "Північний потік-2". Зокрема, стурбованість США через ризики, які газопровід несе для України та європейської енергетичної безпеки.
Що цьому передувало
- Перед тим президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін домовились зустрітись. Так, ще у квітні 2021 року Байден запропонував колезі зустрітись на нейтральній території.
- Ця зустріч відбудеться в Женеві 16 червня. У США запевнили, що насамперед під час розмови обговорять порушення прав людини в Росії.
- Речниця Білого Дому Джен Псакі зазначала, що президенти обговорять Україну.