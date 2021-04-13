У Байдена бояться, що нові санкції проти Росії посилять ескалацію на Донбасі, – CNN

У Білому домі побоюються посилення ескалації на Донбасі у разі запровадження нових санкцій проти Росії. Наразі там оцінюють, чи справді додаткові обмеженння можуть спровокувати Москву.

Адміністрація Байдена обговорює ймовірну реакцію на агресивні дії Росії. Для цього вони вже кілька разів зустрічалися напередодні.

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За словами представників Білому Дому, відповідь Кремлю включатиме "невидимий компонент". Однак, ухвалення рішення ускладнилося через ситуацію біля кордонів України.

Наразі американські чиновники зважують, чи можуть потенційні нові санкції й інші покарання проти Росії спровокувати подальшу ескалацію на Донбасі.

Чому відносини між США та Росією погіршилися

У березні 2021 року американсько-російські відносини загострилися, коли Байден заявив, що вважає Путіна вбивцею.

У відповідь на це Росія викликала свого посла із США. Крім цього, Москва почала вимагати офіційних вибачень.

За даними Bloomberg, Білий дім розглядає запровадження санкцій проти людей, близьких до Володимира Путіна.

Раніше у Пентагоні закликали Росію пояснити скупчення її сил біля кордонів України. Й запевнили, що стежать за ситуацією.

На тлі загострення на Донбасі президент США зателефонував Зеленському. Байден запевнив українського лідера у підтримці.

Крім цього, США вирішили направити у Чорне море свої бойові кораблі. Вони можуть прибути туди вже у середині квітня.

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