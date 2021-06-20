Це додаткові 100 мільйонів, 275 – надали: у Байдена пояснили "заморозку" допомоги Україні

20 червня 2021 , 21:25
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Джерело:

The Washington Post

Джейк Салліван заявив, що США надали Україні 275 мільйонів доларів військової допомоги. За його словами, згодом пообіцяли ще 100 додаткових мільйонів і саме їх заморозили.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки пояснив, що додаткові кошти планували надати у випадку, якщо Росія продовжить загострювати ситуацію біля українських кордонів. 

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США надали Україні допомогу в розмірі 275 мільйонів доларів і пообіцяли виділити ще 100 мільйонів доларів, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 мільйонів доларів,
– сказав він.

Джейк Салліван також додав, що Сполучені Штати Америки готові допомогти Україні, якщо Росія зробить агресивні дії.

Звідки з'явилася інформація про припинення допомоги Україні з боку США:

У США назвали інформацію нісенітницею

В адміністрації Джо Байдена згодом заперечили повідомлення преси про затримання військової допомоги Україні, але зауважили, що дійсно підготували ще один резервний пакет, який не був наданий.

  • За словами речниці Білого дому Джен Псакі, думка про те, що США затримали оборонну допомогу Україні, є нісенітницею.

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Автор: Олег Васьків