У Байдена просять в Конгресу понад 6 мільярдів доларів на розселення афганців

8 вересня 2021 , 10:38
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Джерело:

The Washington Post

Білий дім запросив у Конгресу США виділити декілька десятків мільярдів доларів на певні потреби. Адміністрація Байдена просить виділити 6,4 мільярда доларів на розселення афганців.

Загалом адміністрація очікує отримати понад 30 мільярдів доларів. Значну частку грошей мають спрямувати на подолання наслідків стихійних лих.

До речі Під загрозою тисячі людей: США залишили в Афганістані бази даних, які створювали 20 років

Куди мають піти гроші

  • 14 мільярдів доларів просять для реагування на стихійні лиха, що сталися до урагану Іда
  • 10 мільярдів – для усунення збитків від Іда.
  • Ще 6,4 мільярда хочуть спрямувати на переселення десятків тисяч афганців, які були партнерами США під час війни в Афганістані.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс розповідав, що США доставили на свою територію 23 876 афганців, яких евакуювали з країни. Важливо, що більшість біженців залишили там особисті речі, а усі заощадження витратили на втечу. Тому США планують допомогти їм, на кожного біженця хочуть виділити по 2275 доларів.

Що треба знати про ситуацію в Афганістані 

Автор: Ольга Музика