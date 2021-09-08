У Байдена просять в Конгресу понад 6 мільярдів доларів на розселення афганців
8 вересня 2021 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:The Washington Post
Білий дім запросив у Конгресу США виділити декілька десятків мільярдів доларів на певні потреби. Адміністрація Байдена просить виділити 6,4 мільярда доларів на розселення афганців.
Загалом адміністрація очікує отримати понад 30 мільярдів доларів. Значну частку грошей мають спрямувати на подолання наслідків стихійних лих.
До речі Під загрозою тисячі людей: США залишили в Афганістані бази даних, які створювали 20 років
Куди мають піти гроші
- 14 мільярдів доларів просять для реагування на стихійні лиха, що сталися до урагану Іда
- 10 мільярдів – для усунення збитків від Іда.
- Ще 6,4 мільярда хочуть спрямувати на переселення десятків тисяч афганців, які були партнерами США під час війни в Афганістані.
Представник Держдепартаменту Нед Прайс розповідав, що США доставили на свою територію 23 876 афганців, яких евакуювали з країни. Важливо, що більшість біженців залишили там особисті речі, а усі заощадження витратили на втечу. Тому США планують допомогти їм, на кожного біженця хочуть виділити по 2275 доларів.
Що треба знати про ситуацію в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення влади в Афганістані. Вони взяли під контроль столицю Кабул.
- Президент Афганістану Ашраф Гані пішов у відставку та покинув країну.
- Бойовики закликали іноземців покинути державу. Їх евакуювали з аеропорту.
- Це був єдиний спосіб покинути країну. Бойовики здійснили в аеропорті теракти, у яких загинуло щонайменше 170 людей.
- Незабаром таліби оголосили загальну амністію для урядовців зокрема.
- 7 вересня заявили, що формуватимуть свій уряд.