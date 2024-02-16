Байдену нагадали, як він попереджав про наслідки у разі смерті Навального: що відповів політик

16 лютого стало відомо про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Президент США відреагував на цю звістку.

Джо Байден виступив на тлі повідомлення про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у колонії суворого режиму.

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Росіяни вже отримали наслідки

Журналісти нагадали Байдену, як після зустрічі з Володимиром Путіним у червні 2021 року він заявив, що смерть Навального матиме руйнівні наслідки для Росії.

Тепер представники ЗМІ знову спитали президента США, які наслідки він тоді мав на увазі.

Це було три роки тому, тим часом вони зіткнулися з дуже багатьма наслідками,

– наголосив Байден.

Зокрема, очільник США вказав на санкції, введені проти Росії, і кількість загиблих російських військових в Україні.

Про що попереджав Байден, і чого не послухав Путін

У CNN пригадали, що під час двосторонньої зустрічі Байдена з Путіним 16 червня 2021 року у Женеві, американський президент намагався пояснити російському диктатору, до чого може призвести ймовірна смерть Навального у в'язниці.

Зокрема, Байден сказав, що смерть російського опозиціонера означатиме, що Росія не має бажання дотримуватися прав людини. Відповідно, це зумовило б погіршення відносин з усім світом і з лідером США, зокрема.

Крім того, президент США зауважив, що люди припинять вірити президенту, який не захищає їхні права.

Якщо він ( Навальний – 24 Канал) помре, то ця подія буде багато значити для країни,

– наголошував президент США.

На тлі таких заяв Байдена Путін тоді відкинув ймовірність своєї причетності до замаху на Навального. Нагадаємо, що того отруїли у 2020 році прямо на борту літака.

Також очільник Кремля цинічно додав, що у них немає начебто такого звичаю – вбивати людину. Він запевнив, що до Навального буде ставлення таке саме, як і до будь-якого засудженого.

Які ще заяви зробив очільник США щодо загибелі Навального

Американець зазначив, що він не стільки здивований новиною про смерть російського опозиціонера, скільки обурений. Він назвав цей випадок черговим доказом жорстокості Путіна.

Крім того, очільник США зауважив, що не має підстав не вірити повідомленням про смерть Навального.

: Зауважимо, що у команді опозиціонера раніше казали, що не мають підтвердження його смерті. Дружина Навального ставила під сумнів можливість вірити заявам Кремля, а його мати відмовилася приймати співчуття.

Байден розповів, що Навальний хоробро протистояв корупції та насильству у російській владі та суспільстві. Навіть за ґратами він не припиняв доносити людям правду.

Президент США назвав саме Путіна відповідальним за смерть Навального. Крім того, він додав, що ця трагедія – ще один сигнал необхідності й надалі фінансувати Україну, аби вона могла захистити себе від агресії та злочинів Путіна.

Окремо Байден додав, що США готові вжити нових заходів проти Росії та її влади.