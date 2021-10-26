Bayraktar на Донбасі застосували у відповідь на смертельний обстріл окупантів, – Генштаб ЗСУ

Збройні сили України підтвердили застосування безпілотника Bayraktar на Донбасі. Це трапилось через те, що бойовики вночі та вранці гатили неподалік Гранітного.

Зупинити дії проросійських бойовиків зуміли, застосувавши Bayraktar. Про це повідомили 26 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України.

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У ЗСУ підтвердили застосування Bayraktar

Сьогодні, 26 жовтня 2021 року, за наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, в районі проведення Операції об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу Bayraktar,

– пояснили в Генштабі ЗСУ.

Там також розповіли про обставини, за яких довелось задіяти розвідувально-ударний безпілотний комплекс. Зокрема:

з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій ООС в районі населеного пункту Гранітне;

два військовослужбовці ЗСУ під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув;

з початком обстрілу, через спеціальну моніторингову місію ОБСЄ невідкладно висунули вимогу щодо припинення вогню та надіслали ноту дипломатичними каналами;

окупанти не зреагували.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача ЗСУ застосували Bayraktar. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ,

– розповіли у ЗСУ.

Збройні сили України застосували безпілотник Bayraktar: дивіться відео

Тільки після цього обстріли українських позицій припинилися.

Bayraktar TB2 – це турецький ударний безпілотник нового покоління, який застосовують у збройних конфліктах, зокрема на Близькому Сході. Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби.

До речі, у цей же день окупанти заявили, що ЗСУ повернули під контроль Старомар'ївку. Проте в пресслужбі Операції об'єднаних сил цю інформацію спростували. Там пояснили, що фейк про взяття Старомар'ївки – це чергова спроба російських найманців дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування. Там також наголосили, що саме на цій ділянці окупанти, порушуючи режим тиші, відкривали вогонь із забороненого озброєння.

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