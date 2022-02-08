З байрактарами та джавелінами: Резніков анонсував великі навчання ЗСУ на дні "Союзної рішучості"

Міністр оборони України у телеефірі 7 лютого нагадав, що у Білорусі вже через три дні почнуться військові навчання – спільно з Росією. Заплановані вони на 10 – 20 лютого.

При цьому загалом Росія зосередила біля українських кордонів вже 140 тисяч військових. Тож Збройні сили України не будуть відсиджуватися, та проведуть навчання і собі.

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ЗСУ проведуть військові навчання у ті ж дні, коли триватиме й російсько-білоруська "Союзна рішучість-2022"

Олексій Резніков нагадав, що зараз російських військ біля України – до 140 тисяч: "Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розташувалися у Білорусі".

Саме там відбудуться спільні білорусько-російські військові навчання "Союзна рішучість-2022" (заплановані на період з 10 до 20 лютого).

Тож Збройні сили України відповідатимуть на загрозу цілковито дзеркально – проведуть власні навчання. Причому саме у ці ж дні – з 10 до 20 лютого.

Назву місця, де вони відбуватимуться – це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешківські піски, Чернігів, Чугуєв, Суми, Одеса. І це тільки полігони,

– розповів міністр оборони.

Будуть навчання і в інших місцях, причому українські військові застосовуватимуть безпілотники Bayraktar, протитанкові комплекси Javelin та переносні ракети NLAW.

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