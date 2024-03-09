Це дуже правильно: військовий оцінив ідею про базову військову службу для українців
У Раді розглядають ідею запровадження короткотривалої базової військової підготовки для українців віком до 25 років. Це – правильна ідея. Людина має бути підготовленою.
Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що цю ідею було б корисно запровадити для всіх чоловіків, які придатні до несення військової служби. Це буде потрібним, якщо в Україні таки скасують строкову службу.
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3 місяці базової та 2 місяці фахової підготовки – оптимальний термін, аби резервіст був готовий у майбутньому в разі потреби захищати країну. В Україні достатньо полігонів, де можуть навчати і солдатів, і офіцерів.
Ворог нікуди не зникне
Як наголосив Тимочко, найімовірніше, міжнародні партнери можуть допомогти готувати Україні резервістів. Крім того, можна налагодити деякі навчання навіть на базі симуляторів. Зокрема, й операторів безпілотників. Також на симуляторах можна навіть навчати теорії водіння танків тощо.
Головне, що бажання було. Ворог він нас нікуди не зникне. Хай зменшиться. Але поки є Росія, навіть сегментована… Частина Росія завжди мріятиме про "вєлікую Расію". Будуть тероризувати; робити прикордонні конфлікти. Навіть після перемоги людей треба готувати,
– сказав Тимочко.
Будь-який ворог, який бачитиме, що в Україні є сильно готове до бойових дій населення, навряд чи ризикне атакувати. Також готувати резервістів надзвичайно важливо, аби вони перейняли теперішній безцінний досвід, який мають наші захисники.
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