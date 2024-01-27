Запровадження базової військової служби: юрист пояснив, які проблеми можуть виникнути

У Верховній Раді найближчим часом з'явиться вже оновлений законопроєкт про мобілізацію. У ньому міститимуться певні нововведення.

Серед нововведень, які будуть у законопроєкті – введення базової військової підготовки та її впливу на граничний мобілізаційний вік. Володимир Романчук, юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор із Tactical combat casualty care, розповів, які проблеми можуть виникнути після таких нововведень.

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Що очікувати

Володимир Романчук зазначив, що згідно із запропонованими нормами, після проходження запланованої до введення базової військової служби (БВС) потенційним мобілізаційним ресурсом також можуть стати чоловіки віком 18–25 років. Поряд із військовозобов'язаними віком до 60 років, як це передбачено чинним законодавством.

За словами Романчука, у разі ухвалення законопроєкту потреба Збройних Сил у навчальних спроможностях істотно збільшується.

Так, юрист наголошує, що в такому випадку постають питання: "де взяти інструкторів, амуніцію, зброю, боєприпаси, полігони та навчальні центри для підготовки сотень тисяч рекрутів під час проходження БВС?".

Він зазначив, що наразі для величезних Сил оборони у понад мільйон осіб і без базової підготовки рекрутів таких можливостей не завжди вистачає.

Залишається багато запитань

За словами правознавця, також постає питання: "чи є гарантії, що БВС не віднайде негативних аспектів строкової служби – формальної військової підготовки, годин стройової, дідівщини, "фарбування трави" тощо".

Сподіваємося, Міноборони має якийсь план, стратегію чи алгоритм утілення БВС у життя й до 2025 року це буде реалізовано,

– наголосив юрист.

За його словами, дуже важливою є реакція суспільства та відсутність комунікації з боку влади.

Правознавець заявив, що жодних коментарів (принаймні достатньо публічних і помітних) можновладців щодо створення нової й унікальної для нашої країни системи передармійської підготовки в медіапросторі не з'являлося.

"Це, своєю чергою, закономірно призведе до, м'яко кажучи, великого подиву двадцятирічних громадян, які після проходження БВС цілком законно отримуватимуть повістки на відправлення до частин. Як такі "сюрпризи" вплинуть на довіру суспільства до суб’єктів владних повноважень і на консолідацію навколо наявного державного апарату, – питання риторичне", – зазначив Романчук.

За його словами, вкрай важливо все ж таки якісно й однозначно описати граничний мобілізаційний вік у пропонованому законопроєкті.

Також він наголосив, що введення базової військової підготовки є загальносвітовою, корисною й трохи навіть запізнілою, як для країни у війні, практикою.

Наш ворог воює не лише зі Збройними Силами, які зазнають втрат, утворюють нові підрозділи, потребують ротацій і резервів, а й із усім українським народом, запускаючи ракети по цивільних об’єктах (зокрема по пологовому будинку в Дніпрі) та диверсійні групи, одна з яких нещодавно розстріляла цивільного громадянина на Сумщині. За таких умов немає нічого поганого в уміннях юнаків влучно стріляти з автомата й накладати турнікет,

– підсумував правознавець.

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