Туди прилетів транспортний літак: що Росія зосереджує в районі Бельбеку

Окупанти заявили, що у районі Бельбеку у тимчасово окупованому Криму 30 січня нібито збили БпЛА. Та напередодні туди сів транспортний борт. Він привіз "вантаж" і в лікарні, і на кладовище.

Про це 24 Каналу розказав політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що згодом у мережі оприлюднили кілька прізвищ тих, кого привезли. Зазначимо, що вибухи чули у кількох районах півострова.

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"Велика кількість і швидких їхала, потім розвозили по лікарнях. Інкерман, Севастополь. Транспортний борт туди сідав", – сказав політтехнолог.

Балаклава та Севастополь – пріоритетні цілі, аби уразити ворога. До слова, останнім часом росіянам не сильно вдається заходити та заряджати свої кораблі "Калібрами" саме у Севастополі.

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Компанії, що займалися будівництвом, уже зачиняються. Адже охочих купити нові квартири під звуки сирен не знаходять.

Техніку у них, у примусовому порядку, велику кількість забрали. Адже Аксьонов, Константінов дуже сильно бояться "вторгнення". Їм є, що втрачати. Дуже сильний відтік. Настало зовсім інше життя,

– сказав Тизенгаузен.

Після удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі, після кожної тривоги у підвалах побільшало людей. Гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв взяв гроші на укриття. Однак, з ними нічого не зробили.

"І там зараз "засипають" скаргами. Кілька людей уже забрали, які стояли на площі біля цієї "адміністрації" та кричали Развожаєву, що він корупціонер, злодій. А ті, хто спускається в укриття, усе бачать", – розповів політтехнолог.

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