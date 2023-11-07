Країни G7 обговорять створення "повітряного щита" для України, – МЗС Німеччини

У Токіо 7 – 8 листопада відбудеться зустріч глав МЗС країн G7. Війна в Україні буде на першому місці порядку денного зустрічі представників G7.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед від'їздом до Японії заявила, що для Європи та G7 на кону стоїть багато через війну в Україні. Вона наголосила на важливості підтримки України.

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Бербок пояснила, чому важливо підтримувати Україну

"Україна є і залишається на першому місці порядку денного G7. Для нас у Європі, а також для G7 загалом на кону стоїть неймовірно багато: якщо ми зараз видихнемося у підтримці України, Путін безжально цим скористається – із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі", – сказала Бербок.

За її словами, інші актори в інших регіонах світу також зроблять з цього неправильні висновки. Тому, як каже Бербок, так важливо, щоб група G7 продовжувала рішучу та всебічну підтримку України.

Як приклад вона навела те, що країни продовжать разом працювати над створенням щита протиповітряної оборони України.

Серед іншого G7 обговорить ситуацію з тероризмом ХАМАС і гуманітарним становищем у Секторі Гази, практичні кроки на шляху до рішення на основі принципу двох держав.

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