Країни G7 обговорять створення "повітряного щита" для України, – МЗС Німеччини
Джерело:Укрінформ
У Токіо 7 – 8 листопада відбудеться зустріч глав МЗС країн G7. Війна в Україні буде на першому місці порядку денного зустрічі представників G7.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед від'їздом до Японії заявила, що для Європи та G7 на кону стоїть багато через війну в Україні. Вона наголосила на важливості підтримки України.
Дивіться також В очікуванні "найгіршої зими": як Україна готується протистояти масованим обстрілам Росії
Бербок пояснила, чому важливо підтримувати Україну
"Україна є і залишається на першому місці порядку денного G7. Для нас у Європі, а також для G7 загалом на кону стоїть неймовірно багато: якщо ми зараз видихнемося у підтримці України, Путін безжально цим скористається – із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі", – сказала Бербок.
За її словами, інші актори в інших регіонах світу також зроблять з цього неправильні висновки. Тому, як каже Бербок, так важливо, щоб група G7 продовжувала рішучу та всебічну підтримку України.
Як приклад вона навела те, що країни продовжать разом працювати над створенням щита протиповітряної оборони України.
Серед іншого G7 обговорить ситуацію з тероризмом ХАМАС і гуманітарним становищем у Секторі Гази, практичні кроки на шляху до рішення на основі принципу двох держав.
Як Німеччина посилює ППО України
- Німеччина одна з країн, яка взяла на себе лідерство у посиленні ППО України. Так, німецький уряд поставив на озброєння України ЗРК Patriot, який здатен збивати балістичні ракети та гіперзвукову ракету "Кинджал".
- ЗРК Patrior вже на практиці довів, що може справлятися з відповідними загрозами. Влітку Берлін передав Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot.
- Зазначимо, що Німеччина анонсувала передачу Україні додаткових систем Patriot, IRIS-T та Gepard. Всі ці системи ППО мають різний радіус дії та є важливими у боротьбі з ракетами та дронами.
- 27 жовтня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України, до якого увійшов IRIS-T. Крім того, 30 жовтня у Німеччині повідомили про початок навчання ще однієї групи українських військових на ЗРК Patriot.
- Додамо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба напередодні заявив, що Україна готова "закрити очі" на відмову Німеччини дати Taurus, якщо Берлін надасть нашим військовим додаткові системи ППО.