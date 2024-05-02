У Бердянську та Маріуполі гучно: могло прилетіти по окупантах

Ввечері 2 травня в тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про пожежу та чорний дим над містом.

За інформацією ЗМІ, "приліт" та пожежа в Бердянську сталися в мікрорайоні Колонія. Раніше повідомлялось, що саме там, на території заводу "Дормаш" окупанти влаштували базу для ремонту військової техніки.

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Кадри пожежі у Бердянську оприлюднив і радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. На місце події вже попрямували пожежні та "швидкі".

В мікрорайоні Колонія після вибуху почалась пожежа / Фото: Петро Андрющенко

Окупанти очікувано вже почали виправдовуватися та розповсюджувати версію про те, що в Бердянську не сталось нічого критичного.

Перший вибух пролунав о 20:15, після чого почав "горіти комиш". До слова, саме таку версію тепер просуває і місцева окупаційна влада,

– написав Андрющенко.

Вибухи в Маріуполі

Вже згодом, близько 21:23 Петро Андрющенко повідомив про серію вибухів в Маріуполі. За його словами, в місті пролунало три вибухи.

Три вибухи. Не чутно на Лівобережному. Один звук виходу, два по характеру схожі на приліт,

– додав радник мера Маріуполя.

Що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях