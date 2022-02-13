Перед візитом Шольца: Берлін розглядає допомогу Україні, але без зброї, – ЗМІ

13 лютого 2022 , 17:45
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Джерело:

DPA

В Україну 14 лютого з візитом прибуде німецький канцлер Олаф Шольц. У Німеччині розглядають, яку оборонну допомогу можна надати Києву. Але летальну зброю одразу відкинули.

Видання з посиланням на представника німецького уряду повідомляє, що раніше Київ передав Берліну список побажань. У ньому є "одна чи дві речі, які можна розглянути більш уважно".

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Німеччина про можливу допомогу Україні

Джерела видання зазначають, що Берліну доведеться оцінювати можливість надання Україні "речей" крізь призму того, що вони можуть знадобитися і німецькій армії.

На зустрічі Шольца з Володимиром Зеленським, яка відбудеться 14 лютого в Києві, про які-небудь зобов'язання сторони домовлятися не будуть. Однак, очікується, що Німеччина може погодитися на фінансову допомогу Україні під час цього візиту. 

Крім того, у матеріалі йдеться, що у списку побажань української сторони, який передали Берліну на початку лютого, є низка озброєнь, які не є летальною зброєю. Мовиться про системи стеження, обладнання для розмінування, захисні костюми, радіолокаційні станції та засоби нічного бачення.

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Автор: Наталія Пристанська