Перед візитом Шольца: Берлін розглядає допомогу Україні, але без зброї, – ЗМІ

В Україну 14 лютого з візитом прибуде німецький канцлер Олаф Шольц. У Німеччині розглядають, яку оборонну допомогу можна надати Києву. Але летальну зброю одразу відкинули.

Видання з посиланням на представника німецького уряду повідомляє, що раніше Київ передав Берліну список побажань. У ньому є "одна чи дві речі, які можна розглянути більш уважно".

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Німеччина про можливу допомогу Україні

Джерела видання зазначають, що Берліну доведеться оцінювати можливість надання Україні "речей" крізь призму того, що вони можуть знадобитися і німецькій армії.

На зустрічі Шольца з Володимиром Зеленським, яка відбудеться 14 лютого в Києві, про які-небудь зобов'язання сторони домовлятися не будуть. Однак, очікується, що Німеччина може погодитися на фінансову допомогу Україні під час цього візиту.

Крім того, у матеріалі йдеться, що у списку побажань української сторони, який передали Берліну на початку лютого, є низка озброєнь, які не є летальною зброєю. Мовиться про системи стеження, обладнання для розмінування, захисні костюми, радіолокаційні станції та засоби нічного бачення.

Позиція Німеччини щодо постачання Україні зброї: що відомо

Уряд Німеччини відмовляється надавати Україні зброю. Мовляв, це може загострити конфлікт. Там продовжують говорити про необхідність дипломатичного вирішення питання.

Раніше німецька влада заявила, що надасть Збройним силам України захисні каски.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з німецьким колегою начебто дійшли компромісу щодо питання зброї. Політики вирішили більше уваги приділяти тому, що в силах Німеччини. Мовиться про фінансову допомогу.

Шольц наголосив, що у випадку нападу Росії Німеччина підтримає санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

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