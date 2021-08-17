Без паранджі, але за законами шаріату: таліби розповіли, як ставитимуться до жінок
Джерело:Al Jazeera
Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" 17 серпня дали свою першу пресконференцію. На ній терористи розповіли про ставлення до жінок та подальші плани.
На пресконференції виступав представник "Талібану" Забіхулла Муджахід. Він заявив, що "Талібан" нікому не мститиме і взагалі нібито не планує воювати.
До теми Facebook видалить акаунти "Талібану" та заборонить весь контент
Правила для жінок
Таліби запевнили, що дозволять жінкам навчатися в університетах та влаштовуватися на роботу. Вони не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу, достатньо буде хустки.Зверніть увагу! Коли таліби востаннє були при владі, то ставилися до жінок, як до непотребу. Їм забороняли виходити на вулицю без чоловіків, носити будь-який інший одяг, крім бурки чи паранджі, їздити у громадському транспорті разом з чоловіками, ходити на роботу, лікуватися у медиків-чоловіків і навіть голосно сміятися та веселитися.
Що ще сказав Муджахід
- "Таліби" видали розпорядження про всеохопне помилування.
- В Афганістані сформують сильний інклюзивний ісламський уряд.
Зауважимо, Рада безпеки ООН закликала до створення нового уряду в Афганістані. Однак чиновники наполягали, що до нього мають увійти жінки.
Важливо Таліби до смерті забили багатодітну матір на очах у дітей
- Іноземцям та посольствам гарантують безпеку.
Додамо, що таліби пообіцяли не атакувати військових США за умови, якщо ті покинуть країну ще до 11 вересня 2021 року.
Що треба знати про ситуацію в Афганістані
- Таліби почали захоплювати країну після того, як президент США Джо Байден заявив, що виводить свої війська з Афганістану. 15 серпня бойовики взяли під контроль Кабул. Місцева влада фактично капітулювала, аби "уникнути кровопролиття".
- У США здивовані, що бойовикам так швидко вдалося захопили країну. Генсек НАТО Єнс Столтенберг обурився, що афганський уряд за 20 років американського фінансування та підготовки виявився нездатним протистояти талібам.
- Частина населення боїться виходити на вулицю через анархію, інші – намагаються втекти з країни через аеропорт. Через це на летовищі утворився справжній хаос. Наразі там заборонені всі рейси, крім військових.
- Станом на 17 серпня вибратися з Афганістану хочуть 153 українці. Уночі проти 16 серпня наш літак вивіз з Кабулу 80 людей, з яких 8 були громадянами України.