Без паранджі, але за законами шаріату: таліби розповіли, як ставитимуться до жінок

Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" 17 серпня дали свою першу пресконференцію. На ній терористи розповіли про ставлення до жінок та подальші плани.

На пресконференції виступав представник "Талібану" Забіхулла Муджахід. Він заявив, що "Талібан" нікому не мститиме і взагалі нібито не планує воювати.

До теми Facebook видалить акаунти "Талібану" та заборонить весь контент

Правила для жінок

Таліби запевнили, що дозволять жінкам навчатися в університетах та влаштовуватися на роботу. Вони не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу, достатньо буде хустки.

Що ще сказав Муджахід

"Таліби" видали розпорядження про всеохопне помилування.

В Афганістані сформують сильний інклюзивний ісламський уряд.

Коли таліби востаннє були при владі, то ставилися до жінок, як до непотребу. Їм забороняли виходити на вулицю без чоловіків, носити будь-який інший одяг, крім бурки чи паранджі, їздити у громадському транспорті разом з чоловіками, ходити на роботу, лікуватися у медиків-чоловіків і навіть голосно сміятися та веселитися.

Зауважимо, Рада безпеки ООН закликала до створення нового уряду в Афганістані. Однак чиновники наполягали, що до нього мають увійти жінки.

Важливо Таліби до смерті забили багатодітну матір на очах у дітей

Іноземцям та посольствам гарантують безпеку.

Додамо, що таліби пообіцяли не атакувати військових США за умови, якщо ті покинуть країну ще до 11 вересня 2021 року.

Що треба знати про ситуацію в Афганістані