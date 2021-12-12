Без Росії: Зеленський у Брюсселі може провести нормандську зустріч

Український дипломат Андрій Мельник заявив, що президент Володимир Зеленський може провести у Брюсселі нормандську зустріч. Однак на ній не буде присутній Володимир Путін.

Про це посол України в Німеччини повідомив у інтерв'ю українському виданню "Дзеркало тижня".

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У цей час ми активно працюємо над тим, щоб вже найближчими днями на саміті ЄС в Брюсселі відбулася перша зустріч нашого президента Володимира Зеленського з новим канцлером Олафом Шольцом і президентом Емманюелем Макроном у форматі нормандська трійка,

– сказав Андрій Мельник.

Цю інформацію раніше підтвердив голова ОП Андрій Єрмак. Він зазначив: "Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб був проведений саміт лідерів нормандського формату".

Нормандський формат: останні новини

Зустріч лідерів нормандської четвірки відбулася ще у грудні 2019 року. З того часу Росія блокує переговори.

Кремль запропонував провести зустріч на рівні міністрів 11 листопада. Однак за кілька днів до того очільник російського МЗС Лавров відмовився брати участь. Своє рішення він пояснив "неузгодженістю підсумкового документа".

У Франції та Німеччині заявили, що це – "неправильна позиція".

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що Москва вчергове показала, що саме вона блокує переговори.

Вже 17 листопада російське МЗС опублікувало конфіденційне листування Лаврова та його французького колеги Жана Іва Ле-Дріана.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "спробою остаточно добити нормандський формат".

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