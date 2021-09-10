Без України НАТО та ЄС лише втрачатимуть, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що Україна готова бути у ЄС та НАТО. Натомість вони без неї втрачатимуть свої позиції.

За словами українського лідера, міцний Євросоюз – неможливий без України. Він поступопо послаблюватиметься.

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Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, я вважаю, що без України ЄС буде потрохи послаблюватись,

– наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що Україна наразі готова до вступу до НАТО. Зеленський зауважив: він має на увазі рівень української армії, українських фахівців, а також реформи, які проводять у країні.

Зеленський переконаний: ЄС та НАТО мають не брати Україну лише в одному випадку – якщо вони хочуть, аби зміцніла Росія.

Водночас якщо вони бажають, щоб Євросоюз не втрачав своєї потужності, і НАТО залишився суб'єктом, вони мають приймати такі країни.

"Хочете таких міцних партнерів – то запрошуйте нас, а не так як воно відбувається зараз", – наголосив Зеленський.

Повномасштабна ескалація на Донбасі – можлива

Зеленський зізнався, що не виключає повномасштабну ескалацію з боку Росії.

За словами українського лідера, це буде найстрашніша помилка країни-агресора.

Президент зауважив: після цього більше ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі.

Політик зізнався: це найстрашніше, що він як українець може собі уявити.

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