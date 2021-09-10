Без України НАТО та ЄС лише втрачатимуть, – Зеленський

10 вересня 2021 , 13:19
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський розповів, що Україна готова бути у ЄС та НАТО. Натомість вони без неї втрачатимуть свої позиції.

За словами українського лідера, міцний Євросоюз – неможливий без України. Він поступопо послаблюватиметься.

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Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного ЄС не буде. Я говорю про це відкрито. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, я вважаю, що без України ЄС буде потрохи послаблюватись,
– наголосив Зеленський. 

Український лідер наголосив, що Україна наразі готова до вступу до НАТО. Зеленський зауважив: він має на увазі рівень української армії, українських фахівців, а також реформи, які проводять у країні. 

Зеленський переконаний: ЄС та НАТО мають не брати Україну лише в одному випадку – якщо вони хочуть, аби зміцніла Росія. 

Водночас якщо вони бажають, щоб Євросоюз не втрачав своєї потужності, і НАТО залишився суб'єктом, вони мають приймати такі країни. 

"Хочете таких міцних партнерів – то запрошуйте нас, а не так як воно відбувається зараз", – наголосив Зеленський.

Повномасштабна ескалація на Донбасі – можлива

  • Зеленський зізнався, що не виключає повномасштабну ескалацію з боку Росії. 
  • За словами українського лідера, це буде найстрашніша помилка країни-агресора.
  • Президент зауважив: після цього більше ніколи не буде існувати сусідства Росії, України, Білорусі.
  • Політик зізнався: це найстрашніше, що він як українець може собі уявити. 

Війна на Донбасі не перешкода

  • У статуті Альянсу немає норми, яка забороняє країні отримати членство під час війни на її території. Про це розповів глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков. 
  • Він наголосив, що Україна має боротися зі збройною агресією Росії. А НАТО має допомогти їй у цьому. 
Автор: Мар'яна Бекало