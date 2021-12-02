Безпека України – це й безпека Угорщини, – Кулеба зустрівся з Сійярто

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у Ризі на засіданні керівників МЗС країн-членів НАТО. Він отримав запрошення від генерального секретаря Єнса Столтенберга.

У рамках засідання очільник українського МЗС зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Кулеба наголосив про важливість безпеки України для НАТО.

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"Зустрілися у Ризі з Петером Сійярто. Є спільне розуміння, що попри окремі складні двосторонні питання, безпека України — це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО", – зазначив Кулеба.

Чому погіршились відносини України та Угорщини

Очільник Кремля Володимир Путін надав "орден Дружби" міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто. Цю "нагороду" він отримав за великий внесок у розвиток відносин із Росією.

Петер Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про перспективи України в НАТО, але прокоментував цю можливість для Грузії.

Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Будапешт продовжить блокувати вступ України до Альянсу через критику газової угоди з Росією.

Угорщина та "Газпром" 27 вересня підписали контракт на 15 років про постачання газу.

На зустрічах у Ризі обговорять конкретні кроки держав-союзників на підтримку України у протидії агресії Росії.

Повний текст публікації Дмитра Кулеби:

Зустрілися у Ризі з Петером Сійярто. Є спільне розуміння, що попри окремі складні двосторонні питання, безпека України — це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО.