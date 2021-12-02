Безпека України – це й безпека Угорщини, – Кулеба зустрівся з Сійярто
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває у Ризі на засіданні керівників МЗС країн-членів НАТО. Він отримав запрошення від генерального секретаря Єнса Столтенберга.
У рамках засідання очільник українського МЗС зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Кулеба наголосив про важливість безпеки України для НАТО.
До теми Кулеба зустрівся з Блінкеном у Стокгольмі: обговорили жорсткі економічні санкції для Росії
"Зустрілися у Ризі з Петером Сійярто. Є спільне розуміння, що попри окремі складні двосторонні питання, безпека України — це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО", – зазначив Кулеба.Зверніть увагу! На зустрічах у Ризі обговорять конкретні кроки держав-союзників на підтримку України у протидії агресії Росії.
Чому погіршились відносини України та Угорщини
- Очільник Кремля Володимир Путін надав "орден Дружби" міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто. Цю "нагороду" він отримав за великий внесок у розвиток відносин із Росією.
- Петер Сійярто на Варшавському безпековому форумі не згадав про перспективи України в НАТО, але прокоментував цю можливість для Грузії.
- Керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що Будапешт продовжить блокувати вступ України до Альянсу через критику газової угоди з Росією.
- Угорщина та "Газпром" 27 вересня підписали контракт на 15 років про постачання газу.
Повний текст публікації Дмитра Кулеби:
Зустрілися у Ризі з Петером Сійярто. Є спільне розуміння, що попри окремі складні двосторонні питання, безпека України — це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО.