"Це фактично НАТО": безпекові угоди України з партнерами викликали в росіян істерику

Україна підписала угоду про гарантії безпеки вже з трьома країнами-союзниками. Це доволі потужні домовленості, які допоможуть нашій країні ефективніше боротися з ворогом.

Політолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом наголосив, що найважливішим у цих гарантіях безпеки є військова підтримка, на яку партнери щорічно виділятимуть немалі суми. Крім того, гарним показником є й те, що це довгострокові угоди.

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Важливість підписаних угод з партнерами

Президент України Володимир Зеленський відвідав Францію та Німеччину, де з лідерами цих держав підписав гарантії безпеки для України.

Це дуже гарні угоди, те, що обіцяли Зеленському під час вільнюського саміту. Це, до речі, те, що викликало в росіян істерику, тому що вони розуміють, про що мовиться. Це фактично НАТО тільки без 5 статті та без обіцянки воювати за Україну,

– пояснив Тарас Загородній.

Мовиться про довгострокову підтримку України на 10 років. До слова, подібну угоду в січні цього року підписали з Великою Британією. У документі зазначено, що ця підтримка діятиме до вступу нашої держави в НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

11 липня 2023 року у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. На ньому Україна очікувала отримати запрошення до Північноатлантичного Альянсу. Натомість союзники запропонували нам скасування ПДЧ, який скорочує шлях до НАТО і прибирає маніпуляції про "реформи".

Крім того, важливим досягненням саміту стали індивідуальні гарантії безпеки від країн G7. Вони повинні діяти до того часу, поки Україна не стане членом НАТО.

"Важливо, що мовиться про військову підтримку! Тобто Німеччина дає приблизно 7 мільярдів, британці – 3 мільярди, французи, думаю, теж 3. Якщо врахувати всі 30 країн, які зобов'язуються допомагати Україні, то виділятимуть нам близько 30 мільярдів на рік", – підсумував політолог.

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