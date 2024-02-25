Шляху назад немає: що означають договори, які підписала Україна з партнерами

Президент України Володимир Зеленський підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Це перша безпекова угода, яку уклали з неєвропейською державою.

Перед тим Україна вже підписала подібні договори з Великою Британією, Францію та Німеччиною. Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що всі вони відрізняються певними деталями, але передбачають кілька однакових принципових речей.

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Що передбачено у безпекових угодах

Найперше в усіх документах мовиться про військову підтримку, але найголовніше – там чітко вказаний факт територіальної цілісності України у межах 1991 року. До того ж мовиться не лише про визнання кордонів цього року, а про те, що країни готові надавати допомогу Україні для їхнього відновлення.

Ба більше, у договорі з Францією передбачено, що країна допомагатиме нам розвивати армію доти, доки вона не зможе відновити цілісність України у загальноприйнятих межах.

Це означає, що шляху назад немає, бо така кількість країн підписали документ. Після цього домовитися з Владіміром Путіним про інші кордони вже не вийде,

– наголосив політтехнолог.

В угоді з Німеччиною можна відзначити велику реформу, яку Україна має провести всередині своєї держави. Зокрема передбачено, що наша країна підпише Римський статут. Німеччина готова все це фінансувати, тому така допомога є дуже корисною.

"Здається, ніби нам ставлять вимоги щодо реформ, але українці самі розуміють, що вони потрібні й хочуть їх провести, наблизитись до стандартів Європи", – додав Михайло Шейтельман.

Що відомо про безпекові угоди України