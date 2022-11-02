Перші випробування пройшли успішно: коли полетить ударний безпілотник від Укроборонпрому

2 листопада 2022 , 11:17
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Джерело:

Медіацентр Україна

Укроборонпром займався створенням українського ударного безпілотника. У підприємстві вже відзвітували про проведення перших випробувань. Розповідаємо, коли ним битимуть по ворогу.

Під час брифінгу менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв зауважив, що перші випробування БпЛА пройшли успішно. Він також зауважив, що "важка машина" здатна переносити 75 кілограмів бойового заряду. З його допомогою вдасться ефективно поповнювати статистику втрат ворога.

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Коли український дрон використають у бою

Наша важка машина (БпЛА – 24 канал) нашої розробки – це не єдина наша машина. Це машина, про яку ми вже сказали. Ми сказали "А" про неї, а саме: тисячі кілометрів та 75 кілограмів бойового навантаження… Така машина нормально полетить до кінця цього року,
– підкреслив він.

За його словами, безпілотник уже злітав і сідав. Злітна вага такого пристрою складає 200 кілограмів. Болдирєв додав, що побудували її згідно з завданням, яке озвучив на початку серпня Валерій Залужний. Покажуть відповідний комплекс, згідно з планами, до нового року. Його продемонструють єдиному замовнику, яким стали ЗСУ.

За словами Болдирєва, цей дрон – не єдина розробка. Але єдина, про яку вже стало відомо у публічному просторі. Тож очікуємо невдовзі на інші новинки, якими наші захисники та захисниці знищуватимуть ворога.

Тим часом Росія все щільніше затягує іранський зашморг. Адже без дронів і ракет з цієї країни Кремль не зможе продовжувати атакувати мирне населення України та її інфраструктуру.

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Автор: Назарій Лазур