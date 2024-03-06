Не комбінатом єдиним: другий безпілотник атакував склад пального у Курській області
У російському Курську ранок 6 березня видався дуже неспокійним. Внаслідок атаки безпілотників спалахнув склад з пальним.
Український безпілотник завдав удару по складу пально-мастильних матеріалів Михайлівського гірничозбагачувального комбінату в Желєзногорському районі Курської області. Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Наслідки атаки безпілотників у Курську
Раніше повідомляли про те, що внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на території гірничо-збагачувального комбінату імені А. В. Варичева у Курській області.
Пізніше пропагандисти розповіли, що був і другий удар українських безпілотників, що поцілили у складу пально-мастильних матеріалів Михайлівського гірничозбагачувального комбінату в Желєзногорському районі Курської області.
Місцевий губернатор також повідомив, що постраждалих внаслідок атаки українських БпЛА немає. Втім, на місці працюють оперативні служби.
Вибухи в Росії: останні новини
- Неспокійно 6 березня було і у Воронежі. Губернатор Воронезької області сповістив, що в регіоні буцімто виявили кілька українських безпілотників. Вітм, він запевняє, що БпЛА не лише виявили, а й знищили. Ймовірно, БпЛА були націлені на нафтобазу в регіоні.
- Перед цим повідомляли також про вибух у Туві, після чого спалахнула пожежа на Шагонарській ТЕЦ. Глава Туви Владислав Ховалиг у своєму телеграмі повідомив, що причини інциденту з'ясовуються. Відомо, що 18 людей постраждали. Причому шестеро з них перебувають у важкому стані.
- Відомо, що днем раніше українські дрони атакували нафтобазу в Бєлгородській області. Під атакою БпЛА 5 березня опинилася нафтобаза в селі Довге. Офіційно постраждалих нібито немає.