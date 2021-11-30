Безпілотники Bayraktar – те, чого смертельно боїться Росія, – журналіст

Росія негативно відреагувала на підтримку України турецькими безпілотниками Bayraktar. Саме їх смертельно боїться Кремль, адже вони зможуть внести баланс у випадку війни в повітрі.

Про це розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах в ефірі 24 каналу. Зважаючи на загострення ситуації на кордоні, безпілотники є дуже важливими, адже наразі Україна поступається Росії у захисті з повітря.

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За словами Фараджаллаха, саме Bayraktar зможуть покращити становище. Скоріш за все, Україна отримає їх від Туреччини.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив , що є нагальна необхідність продовжувати закупівлю Bayraktar для Збройних сил України. Зважаючи на це, держава закупить у Туреччини додаткову партію безпілотників.

Як розповів журналіст, коли Володимир Путін розумітиме, що будь-яке серйозне вторгнення в Україну не стане блискавичною перемогою, а спричинить серйозні втрати, то це його стримуватиме.

Ми стостерігали у війні за Нагірний Карабах, яку вирішальну роль відігравали безпілотники Bayraktar. Їх смертельно боїться Росія,

– наголосив він.

Фараджаллах також зауважив, що наразі Кремль отримує негативні сигнали від інших країн через ймовірний наступ на Україну. Зокрема, на підтримку натякають США та Туреччина. Це те, чого Путін навряд чи міг очікувати.

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