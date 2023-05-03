Прапор там навіть не похитнувся, – у Повітряних силах прокоментували так звану "атаку" на Кремль

У Москві заволали про нібито "атаку безпілотників" на Кремль. Окупанти абсурдно намагалися звинуватити у всьому нашу державу. Однак, в України немає інформації про нічні "удари".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що з першого погляду не може сказати, що саме відбувалося у Кремлі. Та іронічно додав: "Що це було? Мабуть, НЛО".

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Що кажуть у Повітряних силах про нібито "атаку" на Кремль

Там прапор видно на тому відео. Він навіть не похитнувся. І жодних якихось наслідків від цього немає,

– підкреслив Ігнат.

На його думку, якщо Росія намагається показати якусь ескалацію нібито збоку України, то агресор робить так постійно. Зокрема, окупанти постійно цинічно брешуть, нібито ми самі б'ємо по своїх житлових будинках.

"Над самим центром, серцем столиці, над будівлею, де у них президент сидить, відбуваються такі речі. Для мене це як мінімум дивно виглядає. Власне, можливо, слід очікувати якихось провокацій від них", – підсумував Ігнат.

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