США нададуть Україні 3 типи безпілотників: наскільки вони допоможуть на фронті

Україна отримає від США 3 типи безпілотників. Будь-які дрони необхідні на фронті й допоможуть ЗСУ в боротьбі з окупантами.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Загалом, Захід очевидно вірить у перемогу України, але має ще дещо зробити, аби допомогти нашій державі.

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Будь-які безпілотники потрібні

Катков зазначив, що будь-які безпілотники потрібні. Тим паче коли мовиться про повноцінні апарати, не про треті "Мавіки". "Altius" – окремо, це дрони-камікадзе, що зрозуміло. Інші ж БпЛА – це розвідувального класу апарати. Важливий лише аспект у тому, що вони передаються за програмою, коли їх замовляють у виробників.

Це означає певний довгий шлях від того моменту як їх вироблять, до того, як їх передадуть Україні. На відміну від програми президентського вилучення, коли вони знімаються з озброєння збройних сил США й передаються одразу нашим,

– зауважив військовий експерт.

Катков про те, наскільки 3 типи безпілотників від США допоможуть Україні на фронті: дивіться відео

Безпілотники від США

Головний редактор Defence Express додав, що це важливий процес. Ми маємо розуміти, що чим більше дронів, тим кращою буде ситуаційна обізнаність. Крім того, деякі американські дрони мають можливість наводити високоточне озброєння з напівавтоматичним лазерним наведенням.

"Це, знову таки, працює за іншими передачами від інших країн, на кшталт високоточних ракет з лазерним наведенням", – наголосив Катков.

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