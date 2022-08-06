Через Amnesty International росія хотіла показати, що в цій війні "всі однакові", – Безсмертний

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, в якому заявила, що українські військові створюють небезпеку для цивільних. Вона опиралася на дані росіян.

Про це для 24 каналу розповів Роман Безсмертний – український політик, дипломат, віцепрем'єр-міністр України у 2005 – 2006 роках. Він запропонував 2 версії появи звіту.

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"Перший варіант – тут однозначно є російський слід. Якщо взяти ці 5 місяців війни, то тема обстрілу цивільного населення, соціальних об'єктів – це характерна річ для агресора", – зазначив Безсмертний.

Звинуватити Україну

Дипломат наголосив, що дії росіян неможливо зіставляти з міжнародним правом, яке врегульовує питання, що пов'язані з правилами ведення бойових дій. Окупантам байдуже на будь-які закони.

У мене внутрішнє відчуття, що в Amnesty International була спроба, спираючись на постійні кремлівські інформаційні операції, використати принцип "всі однакові". І тим самим очорнити українську сторону,

– вважає Безсмертний.

Він наголосив, що українське військо в більшості дотримується норм і правил міжнародного права в частині ведення бойових дій. Не можна навіть порівнювати, як поводиться російський агресор і як захищається українська армія.

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Базувались на пропаганді

Безсмертний пояснив, що у міжнародному праві є таке поняття як воєнний об'єкт. Це той, який використовують для ведення бойових дій, складання боєприпасів. Він може були ціллю для сторони, що воює.

Роман Безсмертний Політик, дипломат, віцепрем'єр-міністр України у 2005 – 2006 роках. Думаю, Amnesty International взяли інформацію, яку використовує російська сторона, проводячи інформаційні війни і йдучи проти цивілізованого світу. Вони не перевірили дані, зробили вкид, а крок назад зробити вже неможливо. Не випадково далі пішла лавина дурниць.

Нерозуміння законів

Другий варіант, за словами Безсмертного, який міг стати причиною звіту, є абсолютно неграмотне тлумачення норм міжнародного права у частині звичаїв, традицій і правил ведення війни. Те, про що говорить Amnesty International, не має стосунку до сторони, яка захищається.

"Право на війну говорить про те, що сторона, яка захищається, зобов'язана оборонятися і вона не перебирає формами й методами захисту. Звідси позиція, на яку спирається Amnesty International, є неприйнятна щодо України. Навіть якщо окремі такі випадки були, але вони ж не називають їх. На поверхні тут очевидний висновок, що те, що трапилось, є результатом роботи російських спецслужб", – додав Безсмертний.

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Звіт Amnesty International: коротко