Через Amnesty International росія хотіла показати, що в цій війні "всі однакові", – Безсмертний
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, в якому заявила, що українські військові створюють небезпеку для цивільних. Вона опиралася на дані росіян.
Про це для 24 каналу розповів Роман Безсмертний – український політик, дипломат, віцепрем'єр-міністр України у 2005 – 2006 роках. Він запропонував 2 версії появи звіту.
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"Перший варіант – тут однозначно є російський слід. Якщо взяти ці 5 місяців війни, то тема обстрілу цивільного населення, соціальних об'єктів – це характерна річ для агресора", – зазначив Безсмертний.
Звинуватити Україну
Дипломат наголосив, що дії росіян неможливо зіставляти з міжнародним правом, яке врегульовує питання, що пов'язані з правилами ведення бойових дій. Окупантам байдуже на будь-які закони.
У мене внутрішнє відчуття, що в Amnesty International була спроба, спираючись на постійні кремлівські інформаційні операції, використати принцип "всі однакові". І тим самим очорнити українську сторону,
– вважає Безсмертний.
Він наголосив, що українське військо в більшості дотримується норм і правил міжнародного права в частині ведення бойових дій. Не можна навіть порівнювати, як поводиться російський агресор і як захищається українська армія.
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Базувались на пропаганді
Безсмертний пояснив, що у міжнародному праві є таке поняття як воєнний об'єкт. Це той, який використовують для ведення бойових дій, складання боєприпасів. Він може були ціллю для сторони, що воює.
Думаю, Amnesty International взяли інформацію, яку використовує російська сторона, проводячи інформаційні війни і йдучи проти цивілізованого світу. Вони не перевірили дані, зробили вкид, а крок назад зробити вже неможливо. Не випадково далі пішла лавина дурниць.
Нерозуміння законів
Другий варіант, за словами Безсмертного, який міг стати причиною звіту, є абсолютно неграмотне тлумачення норм міжнародного права у частині звичаїв, традицій і правил ведення війни. Те, про що говорить Amnesty International, не має стосунку до сторони, яка захищається.
"Право на війну говорить про те, що сторона, яка захищається, зобов'язана оборонятися і вона не перебирає формами й методами захисту. Звідси позиція, на яку спирається Amnesty International, є неприйнятна щодо України. Навіть якщо окремі такі випадки були, але вони ж не називають їх. На поверхні тут очевидний висновок, що те, що трапилось, є результатом роботи російських спецслужб", – додав Безсмертний.
Зверніть увагу – Безсмертний про причини звіту Amnesty International: дивіться відео
Звіт Amnesty International: коротко
- Правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт і звинуватила ЗСУ у розташування бойових позицій у житлових будинках, школах, лікарнях.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дискредитація армії означає втрату адекватності і спосіб Amnesty International знищити свій авторитет.
- Звіт розкритикував і президент Володимир Зеленський. Він вважає, що організація перекладає відповідальність з агресора на жертву.
- Негативну оцінку діяльності Amnesty International дали у Великій Британії. Надзвичайний посол Мелінда Сіммонс наголосила, що єдина загроза для українців – російська армія.
- Український офіс організації повідомив, що звіт готували без них. Його керівниця Оксана Покальчук звільнилася з посади.