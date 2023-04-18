Дєди атваєвалі: у Росії скасували щорічну ватну акцію "Безсмертний полк"

Уже сміливо можна констатувати, що "російська державність" під загрозою. Організатори "Безсмертного полку" заявили, що скасовують цьогоріч проведення акції в очному форматі.

У вівторок, 18 квітня, стало відомо, що так званий "День Перемоги" у Москві та інших містах Росії буде відбуватися не в "класичному форматі". Воно й не дивно, адже святкувати просто-таки немає що.

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Можливі "онлайн-заходи"

Кожного року тисячі божевільних росіян виходять на вулиці 9 травня, аби "відсвяткувати подвиги дідів", почепити їхнє зображення на палку та в екзальтованих конвульсіях пройтись по вулицях Москви, Пітера та інших міст.

Кремлівська пропаганда це завжди подає як щось надзвичайне. Ба більше, від 2014 року ворог намагається нав'язати цей самий "Безсмертний полк" українцям, що вразливі до інформаційних вкидів потужної російської дезінформаційної машини.

Водночас цього року "щось случілось" та ніхто в Росії не буде ходити з фотографіями "дєдов" на палицях увесь день. І ні, не варто сподіватися, що громадяни ворожої держави порозумнішали.

️Традиційної очної ходи "Безсмертний полк" у Росії у 2023 році не буде,

– йдеться в повідомленні росЗМІ.

Тут важливо не упустити слово "очної". Власне, організатори планують все ж вшанувати пам'ять "захисників атєчества", однак в онлайн-форматі. Важко не погодитись, що це видається вкрай абсурдним.

Перемог нема – одні "жести доброї волі"