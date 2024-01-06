Безуглу відкликають з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки: зареєстровано постанову

У Верховній Раді зареєстрували постанову про відкликання нардепки Мар’яни Безуглої посади заступниці голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Повідомляється, що причиною є "обставини, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків".

Днем раніше члени Комітету з питань оборони майже одноголосно проголосували за відкликання Безуглої. Тепер за рішення мають проголосувати у Верховній Раді.

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Відкликання Безуглої

У суботу, 6 січня, на сайті Верховної Ради України з'явилася постанова про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Документ подали представники комітету.

Відкликати Безуглу Мар’яну Володимирівну з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків,

– йдеться у постанові.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, далі питання має розглянути Комітет з питань Регламенту. Найімовірніше він постановить "визначитися залу шляхом голосування". Далі ця постанова може бути винесена 10 – 12 січня на голосування й у випадку наявності 226 та більше голосів вступити в дію.

Що відомо про Безуглу

Декілька місяців тому у своєму фейсбуці Безугла написала допис, у якому звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він не надав плану на 2024 рік. Також почала стверджувати, що військове керівництво нашої країни має піти.

У відповідь на питання про це, президент Володимир Зеленський наголосив, що Залужний – це теж людина з його команди, і зауважив, що у нього немає часу на те, щоб стежити за дописами у соцмережах.

Також Безугла повідомляла, що в Раді допрацьовують законопроєкти про мобілізацію жінок – що оперативно довелося спростовувати органам влади. Навіть Володимир Зеленський на пресконференції у грудні зазначив, що мобілізації жінок не буде – він не підпише відповідний законопроєкт.

При цьому, навіть після відкликання з посади заступниці, Мар'яна Безугла лишатиметься членом комітету. Головою підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду і контролю вона теж залишається – згідно з постановою.