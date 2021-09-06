Бідкається про лихо: Лавров звинуватив Україну у "війні проти російської мови"

Сергій Лавров заявив, що Україна нібито організовує війну проти російської мови. Вона начебто вже досягла великих масштабів.

Про це міністр закордонних справ Росії сказав на зустрічі з педагогами Санкт-Петербурга. На його думку, дії нашої держави – порушення Конституції.

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За словами Лаврова, Україна та держави Балтії оголосили війну проти російської освіти і мови.

Дискримінація російської мови в Україні досягла вже масштабів лиха,

– сказав Лавров.

Він наголосив на тому, що кілька років тому ухвалили закони про освіту та державну мову. Згідно з ними, мовляв, з вересня 2020 року можна викладати на мовах меншин лише в початковій школі.

Лавров: Необхідно закликати до відповідальності

Також він поскаржився на те, що наша держава нібито перебувала під тиском Європейського Союзу. Тому Україна зробила виняток для мов ЄС.

"Ми, звичайно, не застосовуватимемо силу, але закликати до відповідальності необхідно, і ми це робимо", – сказав Лавров.

Останні заяви Кремля про Україну: що відомо

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Представниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що наша держава нібито не хоче мирного вирішення конфлікту.

Сергій Лавров заявив, що нібито кожна українська влада все тупиковіша.