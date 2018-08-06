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Білі Ночі Forest у Києві – розклад виступів та квитки на фестиваль

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Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки
Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки / 24 Канал

Другий у цьому сезоні фестиваль "Білі Ночі. Forest" відбудеться у Києві 17 – 18 серпня. Ці літні вихідні стануть порталом у чарівний ліс, повний електронної музики, барів та арт-інсталяцій. Афіша виступів на фестивалі та ціни на квитки – далі в матеріалі.

На фестиваль "Білі Ночі. Forest" на Арт-заводі Платформа організатори запросили виконавців, творчість яких перевірена їх особистим плейлистом. Фестиваль триватиме два дні, всього буде 5 сцен, кожна з них з унікальним стилем, хедами та танцями.

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Хто виступить на фестивалі "Білі Ночі. Forest"?

17 серпня головним виступом на Main Stage буде шоу Planet Funk, протагоністів італійської електронної сцени. Хлопці роблять біти в стилі rock, electro, dance. З 2001-го їх сингли впевнено лідирують у європейських музичних чартах. Їх перший альбом Non Zero Sumness з легендарним треком Chase The Sun став золотим за версією Italian Music Awards. 

Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки
Хедлайнери фестивалю "Білі Ночі Forest" – Planet Funk

Також 17 серпня заплановані виступи резидентів "Gonivo Records! Gonivo Records" – IPUNKZ, Gooch Brown, Gonibez, X-RAY, Focus, Fatan, Forlen, Yura Baykonur. Окрім того, виступить Tiefschwarz

18 серпня на цій же сцені виступить група The Maneken, засновник якої – композитор і саунд-продюсер Євген Філатов. Євген подарував світові треки таких артистів як ONUKA, Jamala і The Elephants. Музичні стилі для The Maneken – немов різні колекції одягу, які Філатов постійно змінює для втілення нових творчих задумів. А концерти – яскраве світлове шоу і дві дюжини танцювальних суперхітів.

Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки
Хедлайнери фестивалю "Білі Ночі Forest" – The Maneken

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На головній сцені також заплановані виступи Kinspin, Khosh та The Elephants

Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки
Учасники фестивалю "Білі Ночі Forest" – The Elephants

На Inside Stage 18 серпня можна буде послухати Highson, Retroaerobica, LVL, Raft Tone, Мажорное Лезвие, General J x Podrezoff, BUSOL x Мацюця.

На Backyard Stage виступатимуть Tube & Berger. Ці хлопці з Німеччини виступали на кращих майданчиках світу і були в топі Billboard Dance Radio Chart. За свою 15-річну кар'єру їх перфоманси бачили на таких фестивалях: Tomorrowland, Loveweek Festival, Eastposrt Festival і Amsterdam Dance Event. На цій же сцені заплановані виступи Louder Than Words, ISA, Leri, Key M, Greenjack, KASEY KAOTTO.

Білі Ночі Forest – афіша виступів, ціни на квитки
Хедлайнери фестивалю "Білі Ночі Forest" – Tube & Berger

Що буде окрім музики?

Зона Fast Married – це родзинка фестивалю, яка створена для весілля без роздумів. Не забувайте про beauty zone. Там барбершопи, салони укладок і макіяжу. Там всім заправляють круті майстри та гліттер. Останнім можна прикрасити навіть хіпстерську бороду. Також можна буде погуляти по алеях барв та навіть сходити до нумеролога або ворожки. 

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На території фестивалю будуть розташовані численні фуд-корти від Ulichnaya Eda. Тут можна скуштувати найрізноманітнішу їжу: від балканської вертути до бургерів з фуа-гра.

Скільки коштують квитки? 

Квиток на один день – 400 гривень
Квиток на два дні – 549 гривень

Придбати квитки можна тут

Теги: LifeStyle Музика Новини України Афіша Концерти Новини культури Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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