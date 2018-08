Білі Ночі Forest у Києві – розклад виступів та квитки на фестиваль

Другий у цьому сезоні фестиваль "Білі Ночі. Forest" відбудеться у Києві 17 – 18 серпня. Ці літні вихідні стануть порталом у чарівний ліс, повний електронної музики, барів та арт-інсталяцій. Афіша виступів на фестивалі та ціни на квитки – далі в матеріалі.

На фестиваль "Білі Ночі. Forest" на Арт-заводі Платформа організатори запросили виконавців, творчість яких перевірена їх особистим плейлистом. Фестиваль триватиме два дні, всього буде 5 сцен, кожна з них з унікальним стилем, хедами та танцями.

Хто виступить на фестивалі "Білі Ночі. Forest"?

17 серпня головним виступом на Main Stage буде шоу Planet Funk, протагоністів італійської електронної сцени. Хлопці роблять біти в стилі rock, electro, dance. З 2001-го їх сингли впевнено лідирують у європейських музичних чартах. Їх перший альбом Non Zero Sumness з легендарним треком Chase The Sun став золотим за версією Italian Music Awards.



Хедлайнери фестивалю "Білі Ночі Forest" – Planet Funk

Також 17 серпня заплановані виступи резидентів "Gonivo Records! Gonivo Records" – IPUNKZ, Gooch Brown, Gonibez, X-RAY, Focus, Fatan, Forlen, Yura Baykonur. Окрім того, виступить Tiefschwarz.

18 серпня на цій же сцені виступить група The Maneken, засновник якої – композитор і саунд-продюсер Євген Філатов. Євген подарував світові треки таких артистів як ONUKA, Jamala і The Elephants. Музичні стилі для The Maneken – немов різні колекції одягу, які Філатов постійно змінює для втілення нових творчих задумів. А концерти – яскраве світлове шоу і дві дюжини танцювальних суперхітів.



Хедлайнери фестивалю "Білі Ночі Forest" – The Maneken

На головній сцені також заплановані виступи Kinspin, Khosh та The Elephants.



Учасники фестивалю "Білі Ночі Forest" – The Elephants

На Inside Stage 18 серпня можна буде послухати Highson, Retroaerobica, LVL, Raft Tone, Мажорное Лезвие, General J x Podrezoff, BUSOL x Мацюця.

На Backyard Stage виступатимуть Tube & Berger. Ці хлопці з Німеччини виступали на кращих майданчиках світу і були в топі Billboard Dance Radio Chart. За свою 15-річну кар'єру їх перфоманси бачили на таких фестивалях: Tomorrowland, Loveweek Festival, Eastposrt Festival і Amsterdam Dance Event. На цій же сцені заплановані виступи Louder Than Words, ISA, Leri, Key M, Greenjack, KASEY KAOTTO.



Хедлайнери фестивалю "Білі Ночі Forest" – Tube & Berger

Що буде окрім музики?

Зона Fast Married – це родзинка фестивалю, яка створена для весілля без роздумів. Не забувайте про beauty zone. Там барбершопи, салони укладок і макіяжу. Там всім заправляють круті майстри та гліттер. Останнім можна прикрасити навіть хіпстерську бороду. Також можна буде погуляти по алеях барв та навіть сходити до нумеролога або ворожки.

На території фестивалю будуть розташовані численні фуд-корти від Ulichnaya Eda. Тут можна скуштувати найрізноманітнішу їжу: від балканської вертути до бургерів з фуа-гра.

Скільки коштують квитки?

Квиток на один день – 400 гривень.

Квиток на два дні – 549 гривень.

Придбати квитки можна тут.